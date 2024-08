Mor l’escriptor i periodista palamosí Josepmiquel Servià i Figa

El poeta, escriptor i periodista palamosí Josepmiquel Servià i Figa, va morir la matinada d'aquest dijous a l’edat de 76 anys. Servià va estudiar dret, filosofia i periodisme a la Universitat de Barcelona, estudis que va ampliar com a becari de la Unió Europea, a Estrasburg, Niça, Lisboa i Beirut. De retorn a Catalunya, va treballar com a periodista de la Presidència de la Generalitat de Catalunya i de la Diputació de Barcelona.

Va ser elegit secretari general de l’Ateneu Barcelonès i president del Consell de Cultura d’Esquerra Republicana, i sota les sigles d’ERC també és regidor a l’Ajuntament de Palamós en el període, 1995 i 1996.

La seva obra literària, periodística i radiofònica, tant lírica com lúdica, tant en poesia com en prosa, ha estat guardonada amb nombrosos premis. Entre els llibres que ha publicat al llarg de la seva trajectòria destaquen Pluja de sang, Catalunya 3 generacions, Gabriel Ferrater, reportatge en el record, Lluís Llach, un trobador per a un poble, o Manual d’oficis entre altres.

El 2007 es va presentar a Palamós un plafó d’interpretació del poema M’agrada el mar, dedicat al municipi.