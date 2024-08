Un Renaixement del segle XXI

Música amb ànima renaixentista però escrita al segle XXI per compositors catalans de menys de 40 anys. Aquesta era la premissa de Renassaince Reloaded, la proposta protagonitzada pel Cor de Cambra del Palau de la Música Catalana al festival de Peralada aquest dimecres. Sota la direcció de Júlia Sesé, el cor va interpretar peces d'autors nascuts entre 1993 i 1985, en diàleg amb el madrigal i la música coral renaixentista, amb Claudio Monteverdi com a gran inspirador.

Presentat pels mateixos compositors, presents a l'església del Carme, va sonar un repertori que incloïa quatre estrenes, dues per encàrrec del certamen, que aposta per impulsar la creació i anar més enllà de la mera exhibició.

Així com cell que es veu prop de la mort, en què Xavier Garcia Cardona musica el poema d’Ausiàs March basat en el mite del nàufrag com a metàfora de l’amor impossible, va obrir la vetllada, abans de passar a la primera estrena, un encàrrec del festival a Aurora Bauzà i Pere Jou, dos autors que intenten fer visible la música en els seus treballs, com ja van demostrar a l'esplèndida Beggining. En aquest cas, van oferir Canto del lobo, una proposta musical coreografiada que parteix d’un fragment d'un motet a sis veus d'Alonso Lobo i que la formació va interpretar ocupant els laterals de l'església, envoltant el públic.

Joan Magrané, amb Come fontana piena, una cançó a vuit veus inspirada en fragments de poemes de diversos autors, com ara Francesco Petrarca o Guido Cavalcanti, va donar pas al madrigal Ahi possanza d’amor d’Il secondo libro de madrigali a quattro voci, de la compositora Maddalena Casulana (1544-1590), "injustament oblidada", com va recordar Sesé tot i ser la primera dona de la qual es van imprimir les partitures.

Dos dels integrants del Cor del Palau, Anna Campmany i Carles Prat, van presentar les seves composicions Si jo oblidés ma cantera, creada a partir d’uns versos del recull Museu zoològic de Josep Carner, i Tanto gentil.

Intorno a due vermiglie e vaghe labbra, un diàleg entre Monteverdi i la compositora Helena Cànovas, peça que havia servit com a font d'inspiració per a bastir tot el programa, va sonar en el tram final del recital, juntament amb una peça del màxim representant del Renaixement tardà.

Per acabar, el cor es va repartir de nou pels laterals del temple per interpretar Jubilate Deo, una peça de Josep Ollé plena de joia i de final "apoteòsic", com va recalcar el mateix autor.

Ja als bisos, el Renaixement va donar pas a un arranjament de la cançó tradicional El mariner signada per Irene Plass. De nou, amb la mateixa idea: l'esperit de la tradició rellegit amb una mirada contemporània.

