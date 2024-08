El Festival de Peralada aposta per l'òpera contemporània amb l'estrena de 'Don Juan no existe', un homenatge a les dones esborrades de la història pel simple fet de ser-ho. La jove compositora osonenca Helena Cánovas, que en signa la partitura, rescata de l'oblit la figura de Carmen Díaz de Mendoza, comtessa de San Luis, que a principis del segle XX va escriure un assaig lleuger amb el títol homònim al de l'òpera. Una peça de la qual no en queda rastre i que la crítica no va rebre massa bé. "Per a mi ha estat també una vivència personal, un viatge que anima a descobrir totes les creadores que no són visibles", destaca Cánovas, que reivindica continuar fent òpera perquè el seu tempo "més pausat" dona respir al ritme d'avui dia.