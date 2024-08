Antònia Font, se us estima igual

De Cançó de llum, Un minut estroboscòpica i Oh la la, tres temes del disc amb què van tornar ara fa dos anys, a dues generoses tandes de bisos amb temarros com Wa yeah!, Alegria o Viure sense tu: l'Antònia Font del 2024 es va emmirallar en la millor versió de la de fa vint anys en el seu concert al festival de la Porta Ferrada. Arran d'un mar i d'un moll que, segons el cantant Pau Debon, els recordava a casa, els mallorquins van desplegar a Sant Feliu tot un univers propi de surrealisme, robotets i estiu etern, despertant l'eufòria dels 1.680 assistents de l'Espai Port.

Love song, Armando Rampas, Robot, Dins aquest iglú o Vos estim a tots igual, que va acabar amb el públic encès corejant la tornada, van recordar els millors temps del grup, que també va endinsar-se en el seu disc més críptic, Vostè és aquí, amb les breus A cada mà una maleta, Punyeta món o Per què vaig venir.

Van apostar pel contrast entre l'explosiva Astronauta rimador, que Debon va rapejar des de la platea, i Cartes de Ramiro, entonada a cappella, abans d'enfilar el final (oficial) del concert amb Neutrins, Amants perfectes, Venc amb tu i Tots es motors, un tema que, van avisar, no deixaran de tocar mai "perquè arriba molt".

L'entrega de les dues parts, banda i públic, va ser total, i la nit va acabar amb dos blocs de propina amb onze cançons, amb clàssics com Batiscafo Katiuscas, Alpinistes samurais o Vitamina sol, amb tots els assistents ballant a ritme de vals. També la història d'amor dels patinadors de Calgary 88, que com va afirmar Debon, s'ha fet realitat en diverses ocasions als Jocs Olímpics de París, i Islas Baleares.

El cantant va aprofitar una de les seves incursions a la grada per abraçar espectadors, com si més que un concert fos una retrobada entre vells amics amb unes cançons com a vincle indestructible. Debon va recordar que quinze anys enrere ja havien tocat al mateix escenari i va prometre que "en el cas hipotètic que Antònia Font seguís" voldrien tornar-hi. Si és així, a molts dels que dijous eren a Sant Feliu els retrobaran segur. Malgrat els anys i l'aturada, se'ls estima igual.

