Lluís Homar acorda la seva sortida de la Companyia Nacional de Teatre Clàssic

L'Institut Nacional de les Arts Escèniques i de la Música (Inaem), dependent del Ministeri de Cultura, i el director de la Companyia Nacional de Teatre Clàssic, Lluís Homar, han acordat que l'actor català finalitzi el seu contracte al capdavant de la companyia el pròxim 31 de desembre de 2024. Segons ha confirmat l'ens públic en un comunicat, pròximament es convocarà el procés de selecció per trobar una nova direcció de la companyia i s'anunciarà el termini de presentació de candidatures.

La sortida d'Homar arriba després que es fessin públics una sèrie de pagaments irregulars que el mateix artista va admetre tot dient que havia cobrat tres actuacions fetes per a la companyia a través d’imports consignats com d'ajudant de direcció.

Des de l'Inaem han reconegut la qualitat del projecte artístic encapçalat perHomar, que va entrar a la companyia el 2019 i que havia d'estar un total de cinc anys en el càrrec. Tanmateix, han apuntat que durant la seva etapa s'ha ofert "una lectura contemporània del teatre clàssic espanyol, així com diverses relacions i diàlegs amb el teatre clàssic internacional".

"La projecció i la qualitat de la Companyia han estat reconegudes per un públic fidel i divers, per la crítica teatral i per les repetides invitacions nacionals i internacionals a gires i coproduccions", apunten des de l'institut. Tot i això, remarquen que davant la publicació de determinades informacions, el Ministeri de Cultura ha realitzat unes "actuacions prèvies" en què s'ha constatat "l'existència de documentació completa als expedients de contractació, expedida pels òrgans competents i fiscalitzats d'acord amb la llei".

"Tot i això, per part de l'equip actual, es considera que són millorables els procediments per dotar de més seguretat jurídica i transparència les contractacions artístiques de la Companyia Nacional de Teatre Clàssic", reconeixen. De fet, va ser el mateix Homar qui, després de la publicació d'informacions que apuntaven que hauria cobrat factures per feines que no va fer, va detallar que va ser la manera de cobrar per unes actuacions que va realitzar mentre era director de l'ens.