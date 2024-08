Sardanes algorítmiques per cloure el 8è Amb So de Cobla

El projecte Playmodes, format per Santi Vilanova i Eloi Maduell, al costat del grup Catalan Folk Messengers, protagonitzarà aquest dissabte a la nit, amb un concert multimèdia, la clausura de la vuitena edició del festival Amb So de Cobla de Palamós.

L’espectacle es podrà veure, a la plaça de la Capella del Carme, en quatre sessions que tindran lloc cada mitja hora a partir de les 22 h. Contorns és el títol d’una proposta que juga amb els algoritmes, els elements multimèdia i l’electrònica per portar a una dimensió alternativa la música de cobla.

En la seva última jornada, Amb So de Cobla també ha programat Any Àngel Guimerà. Geni i figura, un homenatge al poeta i dramaturg català pel centenari de la seva mort a càrrec de la Cobla ASdC, creada especialment per a l’ocasió, i la soprano Elena Martinell.

El recital, que tindrà lloc a partir de les 19 h al Parc dels Països Catalans, repassarà músiques amb textos del propi Guimerà d’obres de J. Viladomat, J.M.Tarridas o A. Guinovart entre d’altres així com l’estrena d’un arranjament de Francesc Cassú en forma de sardana del tema popular A Guimerà. A.C.F