La XIII edició de la Biennal de Fotografia Xavier Miserachs ultima detalls per inaugurar dissabte les onze exposicions d'aquesta edició, que podrà visitar-se fins al 13 d'octubre a Palafrugell. "Volem mostrar fotografia de grans figures internacionals que girin entorn de Miserachs i fer-la arribar al gran públic", ha explicat la directora, Maria Planas. L'edició d'enguany compta amb onze exposicions repartides per diferents espais de Palafrugell, i per primera vegada, organitza una exposició a la Torre de Guaita de Sant Sebastià, a Llafranc. En destaquen la retrospectiva 'El desig de llibertat' de Lee Miller, l'homenatge 'Colita. Para un roto y para un descosido' i 'La meva Mediterrània' amb fotografies de Toni Catany i textos de Josep Pla.