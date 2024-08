Xile, Cuba i França se sumen al segon Festival Internacional de Màgia de Figueres

Del 20 al 22 de setembre Figueres tornarà a convertir-se en l’escenari de trucs i il·lusions màgiques de tota mena. Espectacles de cartes, còmics, tallers i, fins i tot, de domadors de puces tindran lloc en el marc del Segon Festival Internacional de Màgia de Figueres.

Xile, Cuba i França són els països que tindran representació al costat d’artistes locals i estatals. En concret, els convidats són el mag xilè Gisell, el cubà Raul Camaguei i els francesos Chapeaux Blancs. A part de fer els seus números durant un complet programa d’activitats, que omplirà tot el cap de setmana, tots ells coincidiran en l’acte central del festival. Dissabte 21 al vespre es farà la Gran Gala internacional de Màgia.

L’any passat l’esdeveniment va estrenar-se de la mà de l’il·lusionista figuerenc Raül Faig, conegut amb el nom artístic de «Raul Black». Després d’haver acollit 5.000 espectadors, aquest setembre tornarà a celebrar-se. El festival compta amb la col·laboració de l’Ajuntament i ocuparà set espais diferents a la ciutat: la Rambla, la plaça de l’Ajuntament, la Josep Pla, la Gala-Salvador Dalí, el Teatre El Jardí, la Sala Erato i l’Auditori dels Caputxins. Aquí es faran les diverses representacions.

La majoria d’espectacles, molts d’ells xous de màgia, són gratuïts i per a tots els públics, com el que farà diumenge a la tarda, com a cloenda, Enric Magoo, campió del món de màgica còmica. El festival s’obrirà divendres 20 al vespre amb un sopar on la maga Montserrat Escopinya i alguns dels internacionals faran un tast de les seves habilitats.