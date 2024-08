La Costa Brava també és «freak»: torna la FiraFan de Platja d’Aro

Ja fa dotze estius que la cultura popular i freak té el seu espai a la Costa Brava gràcies a la FiraFan, una convenció d’allò més instaurada a la ciutat de Platja d’Aro. Aquest diumenge (de 10 a 20h) tornarà a celebrar-se a un Palau d’Esports i Congressos amb l’aire condicionat ben a punt per a rebre les entre 3.500 i 4.000 persones que l’organització, l’Associació Arocinema, estima que hi passaran si tot va com els últims anys. El passat, de fet, la fira de col·leccionisme va fer un pas endavant que va funcionar i, per això, es manté.

La clau de volta, segurament, és comptar, a més a més d’amb la pista, amb el pis superior de l’espai cedit per l’Ajuntament de Platja d’Aro. Això permet ubicar una zona més comercial amb 39 paradetes i la novetat de les màquines recreatives clàssiques -pinball inclòs- a baix i, a la vegada, col·locar un total de vint estands a dalt. Allà hi haurà l’Artist Alley, on deu joves artistes amateurs, la majoria locals, de Girona o Banyoles, podran promocionar les seves il·lustracions. En total, seran deu, els mateixos que a la zona handmade, on es vendran productes fets a mà com joies, arracades, però també d’altres creats amb impressió 3D, una tendència a l’alça.

D’aquesta manera, la 12a FiraFan ofereix un racó on, a més de refugiar-se de la calor, tant turistes com públic local podran remenar les paradetes amb còmics, figuretes, música, videojocs i tota mena de productes. Àlex Boix, membre d’Arocinema, destaca que aquesta «és una oferta que a Platja d’Aro no tenim, i està bé que un cop a l’any es pugui trobar, aprofitant també la tirada de gent que hi ha a l’estiu».

Boix explica que, al matí, hi ha un públic més habitual, amb col·leccionistes que «venen expressament, fan cua i, en alguns casos, ja tenen parlat amb els firaires trobar-se aquí per comprar algun producte que els tenen guardat». Això reflexa com s’ha consolidat la convenció, que, passat al migdia, sol omplir-se amb curiosos i famílies que treuen al cap al Palau d’Esports i Congressos.

Al llarg del dia no faltaran tallers, però un dels actes estrella és comptar amb Iban Coello, un artista exclusiu de Marvel. El dibuixant de còmics com Venom o Deadpool, que ara treballa amb la sèrie dels Quatre Fantàstics, ha aturat les seves vacances i participarà en una taula rodona sobre l’estat actual del còmic. «És un plaer», s’alegra Boix. A la xerrada l’acompanyaran Pep Prieto i Àlex Santaló, que abans hauran presentat el seu llibre Tot Marvel, el primer en català sobre el cèlebre univers cinematogràfic. Tots tres autors firmaran i vendran els seus llibres a l’estand d’Arocinema. També se’ls sumarà David Baldeón, que col·labora amb Marvel i ha treballat amb DC Comics o IDW.

Homenatge a Akira Toryiama

Akira Toryiama serà protagonista d’aquesta FiraFan. La mort el març d’un dels dibuixants més importants de la història va fer canviar els plans d’Arocinema, que no va dubtar a dedicar-li la 12a edició de la fira. Hi haurà diversos photocalls relacionats amb l’autor de Bola de Drac i el cartell també l’homenatja. La Frida, mascota de la fira, es disfressa d’un dels seus personatges més simpàtics, l’Arale.

Totes les novetats i la consolidació del pis de dalt demostren un creixement que l’organització ha notat. Hi ha firaries que s’han quedat fora perquè tot l’espai estava ocupat, i això fa que Arocinema es plantegi opcions per a ampliar-se la propera edició. Del suport de l’Ajuntament, però, no se’n queixen pas. Al contrari, agraeixen la cessió d’un espai que no està pensat per a això.

A més a més de la FiraFan, l’Associació Arocinema organitza tres altres esdeveniments: el Festival Desemboca, el FestiSurf, i la Quina Freak per Nadal. Tot, sense ànim de lucre.