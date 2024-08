La Shubertíada arranca a Vilajuïga amb la cançó catalana del tenor David Alegret i el pianista Rubén Fernández Aguirre

El concert del tenor David Alegret, acompanyat del pianista Rubén Fernández Aguirre, ha donat aquest dissabte a l'Espai Misteri de l'aigua de Vilajuïga el tret de sortida a la 32a edició de la Schubertíada. Ho ha fet amb un concert d'homenatge a tres figures destacades de la literatura catalana com són Tomàs Garcés, Josep Carner i Mercè Rodoreda. Entre el repertori d'aquest concert de cançó catalana, n'ha destacat l'estrena de quatre cançons compostes per Héctor Parra a partir del poemari 'Agonia de llum' de Mercè Rodoreda. "És un honor que la Schubertíada ens doni l'oportunitat de fer cançó catalana, que no té res a envejar a les d'altres llengües", ha dit Alegret.

Dins del pou del recinte de l'aigua de Vilajuïga i davant d'un públic reduït d'un centenar de persones, ha arrencat el concert preludi de la 32a edició de la Schubertíada. "És un privilegi poder presentar aquest concert de cançó en català en un espai tan íntim", ha dit el director del festival, Víctor Medem.

A l'inici del concert, el tenor David Alegret s'ha disculpat abans d'arrencar per possibles errors en el to de veu a causa, ha dit, d'estar-se recuperant d'un constipat. Tot i això, l'espectacle s'ha desenvolupat amb l'excel·lència esperada pel públic que, majoritàriament, s'hi ha desplaçat amb ganes de sentir cançó en català "difícil de sentir en directe". "L'espai és fantàstic i sobretot el festival", ha dit Alegret, que ha agraït "l'oportunitat de poder mostrar la cançó catalana".

El recital d'Alegret a Vilajuïga ha començat puntualment a les vuit del vespre i ha repassat, en el seu gruix principal, les deu cançons de la reedició 25 anys més tard del poemari 'Vint cançons' del poeta català Tomàs Garcés. Al llibre, compositors de l'època com Manuel Blancafort, Frederic Mompou, Xavier Montsalvatge, Francesc Pujol, Joaquim Serra i Eduard Toldrà van posar música a la poesia de l'autor. Una poesia cantada que ara porten damunt dels escenaris el binomi format per Alegret i Fernández Aguirre.

"Aquest llibre el va fer Garcés al Cap de Creus, des del Port de la Selva i és un homenatge encara més gran poder cantar-lo aquí a l'Alt Empordà, a prop d'on es va inspirar", ha dit el tenor David Alegret. Els temes de Garcés que el duo ha interpretat a Vilajuïga seran, de fet, el repertori que Alegret inclourà en el seu pròxim disc de vint cançons que començarà a gravar les pròximes setmanes al Petit Palau de Barcelona.

El concert ha inclòs també peces del projecte d'una cinquantena de poemes de Josep Carner, titulat 'Carneriana', que el binomi tenor i pianista va gestar durant la pandèmia. A més, com a plat fort del concert, Alegret ha estrenat quatre cançons de Mercè Rodoreda. Es tracta del primer quadern que Héctor Parra, qui també ha assistit al concert, ha compost a partir del poemari de l'escriptora 'Agonia de llum' en col·laboració amb la Schubertíada.

32a edició

La programació d'aquesta 32a edició de la Schubertíada inclou una trentena de concerts, que continuaran entre Vilajuïga i l'escenari clàssic de la canònica de Santa Maria de Vilabertran. Entre els noms que passaran pel festival de Vilabertran entre el 10 d'agost i l'1 de setembre hi ha Matthias Goerne, Andrè Schuen, Malin Byström, Erika Baikoff, Julia Kleiter, Johannes Martin Kränzle i el Quartet Casals. Aquesta estrena del primer cicle de cançons d'Hèctor Parra sobre poesia de Mercè Rodoreda i un homenatge a Conxita Badia són algunes de les produccions pròpies que impulsa el certamen.

El director del festival, Víctor Medem, ha volgut destacar els trenta anys que Matthias Goerne forma part de la programació del festival. "És una de les figures més importants del món de la lírica i estem molt orgullosos de poder dir que fa trenta anys que comptem amb la seva participació". La Schubertíada s'inaugurarà oficialment divendres que ve 16 d'agost amb el concert de la soprano Katja Maderer, acompanyada del pianista Wolfram Rieger a l'escenari principal ubicat a Vilabertran.