La 8a edició de l'Amb So de Cobla de Palamós tanca amb 6.000 espectadors repartits entre els vuit concerts programats

L'Amb So de Cobla de Palamós (Baix Empordà) ha tancat la seva 8a edició amb 6.000 espectadors repartits entre els vuit concerts programats entre el 6 i el 10 d'agost. "El festival demostra que hi ha interès pel so de cobla i es percep any darrere any amb l'afluència de més tipus de públic", afirma el director artístic d'Amb So de Cobla, Adrià Bauzó. En aquest sentit, l'organització sosté que "es va consolidant com una cita més dins del circuit de festivals estiuencs de la Costa Brava". I, de fet, ja estan en marxa els preparatius per la 9a edició, que se celebrarà del 5 al 9 d'agost de l'any que ve "amb l'objectiu de continuar essent el festival de referència del so de cobla a Catalunya".

Un dels concerts amb més públic d'aquesta 8a edició de l'Amb So de Cobla de Palamós ha estat l'inaugural 'Concert Trifàsic', per a guitarra elèctrica i cobla del compositor Xavier Pagès amb Arnau Tordera i La Cobla Sant Jordi- Ciutat de Barcelona, al que van assistir dimarts passat prop de 1.300 persones. També destaca la fusió entre Les Anxovetes amb la Cobla Marinada.

A més, pel festival hi ha passat la fusió del funk i cobla per part de La Bisbal Jove, la Filomena d'Els Ministrils del Raval com a espectacle familiar, la fusió d'havaneres amb cobla amb Les Anxovetes i La Cobla Marinada. Així mateix, la 8a edició d'Amb So de Cobla també ha fet el seu particular homenatge a una altra figura cabdal de la cultura catalana: Pau Casals amb la Cobla Maricel i el jove violoncel·lista, Pere Puertas. El so més clàssic de les cobles ha estat present amb el concert del 24è Memorial Ricard Viladesau, organitzat per l'Agrupació Sardanista Costa Brava.

L'últim dia de programació ha estat aquest passat dissabte 10 d'agost, quan el festival va tancar edició amb dues propostes: l'homenatge a Àngel Guimerà de la Cobla ASdC (creada pel festival amb l'actriu i cantant Elena Martinell en ocasió del centenari del poeta i dramaturg català) i l'espectacle de cloenda Playmodes & Catalan Folk Messenger, composta a través de processos algorítmics entre la cobla i l'electrònica.