El Festival Castell de Peralada estrena l'espectacle de dansa 'Terra Llaurada' exhaurint totes les entrades disponibles

El Festival Castell de Peralada ha estrenat aquest dissabte l'espectacle de dansa 'Terra Llaurada' a l'espai del Mirador exhaurint totes les entrades disponibles. Es tracta d'una producció pròpia del festival, que ha estat encarregada al ballarí Aleix Martínez. Dividida en tres parts, la peça s'inspira en el paisatge de Peralada i en el mateix festival. "El procés de reconstrucció del festival m'ha inspirat per un dissenyar una coreografia que celebra el centenari de la primera obra surrealista de Miró", diu Martínez. L'espectacle ha estat el fil conductor de la vetllada en què s'han pogut veure fins a nou coreografies ideades per figures internacionals.

Agrupant onze ballarins catalans i europeus com Martí Paixà (ballarí principal de l'Stuttgart Ballet), Lorena Nogal (coreògrafa, assistent i ballarina a La Veronal), Albert Hernández (ballarí principal del Ballet Nacional d'Espanya i coreògraf a La Venidera) o Aleix Martínez (ballarí principal del Hamburg Ballett i coreògraf), i treballs de creadors com John Neumeier, Lorena Nogal, Marco Goecke, Albert Hernández o Aleix Martínez, l'espectacle 'Terra llaurada' que s'ha estrenat aquest dissabte a la nit al Festival Castell de Peralada ha ofert una nit de dansa dedicada a la llavor creativa.

"A 'Terra Llaurada', i a la vida en general, tinc present una imatge de Joan Miró, a la platja, escrivint una frase a la sorra amb el seu bastó que venia a dir que el veritable artista sempre està disposat a enfrontar-se amb un llenç blanc per començar a crear", ha detallat el ballarí, que afegeix: "a partir d'aquí, la mateixa situació del festival, que es troba en procés de reconstrucció, de sembra, de plantar llavor per renéixer transformat, em concordava per idear la coreografia que celebra també el centenari de la primera obra surrealista de Miró", del qual Martínez n'ha manllevat el nom per posar-lo com a títol a la nit de dansa i la coreografia que la relliga.

La primera part de la peça s'ha pogut veure al principi d'aquesta estrena a Peralada. La segona, a la mitja part, i la tercera, al final, per acabar de cohesionar-ho tot plegat. La música de l'espectacle ha estat composada expressament pel músic pirinenc Arnau Obiols i ha sonat en directe interpretada pel mateix compositor.

Alguns dels moments destacats de l'espectacle han estat "l'estrena" de l'extracte d'Afanador, que han interpretat Albert Hernández i Irene Tena, sota la direcció de Marcos Morau (La Veronal), que és el seu creador per al Ballet Nacional d'España. "Aquest fragment ha estat una adaptació pensada expressament per a Peralada i és per això que podríem dir que és una estrena", ha detallat Martínez.

El ballarí català també ha volgut compartir la seva experiència amb el Ballet d'Hamburg, ja que la seva participació era implícita a l'encàrrec: "Vaig trobar primordial, per mostrar la meva essència, posar al programa peces relativament recents de John Neumeier que aquest va crear per a mi, pensant en el meu cos". És el cas de l'extracte de Beethoven Project II, un pas a dos que balla amb Ida Praetorius i de l'extracte de Dona nobis pacem, que es tracta d'un solo. "Són peces dels darrers quatre anys, de manera que és el fruit de molts anys d'experiència", ha dit Martínez. De Neumeier també s'ha vist un extracte del pas a dos Preludes C.V., interpretat per Jacopo Bellussi i Ida Paretorius.

Nit de dansa

El programa d'aquesta nit de dansa ha comptat amb nou coreografies ideades per figures internacionals. El director de la vetllada de dansa ha detallat que ha estat un plaer comptar amb Morau, "un creador que ha trencat motlles", però també amb Lorena Nogal, una altra ballarina de La Veronal, que hi ha presentat la coreografia titulada 'L'elogi de la fissura', un solo ideat per ella mateixa que es va estrenar l'any 2021 al festival de referència de la dansa al nostre país, el Sismògraf d'Olot.

Una altra figura que destaca en el programa és la del ballarí reusenc Martí Paixà. Vinculat al Ballet de Stuttgart del qual n'és ballarí solista i a banda de participar a 'Terra Llaurada', Paixà també ha presentat el solo 'Ssss'. Martínez ha explicat que ha tingut molt en compte incorporar artistes relacionats amb el Ballet de Stuttgart "pel seu talent i la tradició creativa de la companyia, de la qual n'han sortit figures com el mateix Neumeier, William Forsythe, Jiří Kylián, Marko Goecke o Demis Volpi". Precisament, de Marco Goecke s'ha pogut veure a Peralada la peça Nachtmerri, que han ballarat Martí Paixà i Henrik Arikson.

El programa l'ha completat la peça 'Loca', una coreografia d'Albert Hernández que han portat a escena Irene Tena i Laura Vargas, amb música de la cantant palafrugellenca Sílvia Pérez Cruz.

Aleix Martínez

Aleix Martínez (Barcelona, 1992) és ballarí solista del Ballet d'Hamburg des de l'any 2014, també és coreògraf i ha treballat estretament els darrers anys amb el coreògraf John Neumeier, que enguany ha deixat la direcció del Ballet d'Hamburg després de dedicar-se a la dansa gairebé durant sis dècades. Martínez va assumir l'encàrrec de la direcció artística del Festival Peralada de muntar una nit de dansa per a l'edició d'estiu d'enguany. El resultat ha estat 'Terra Llaurada', un espectacle que no està pensat com una gala de dansa convencional amb un grapat de coreografies inconnexes, sinó que es tracta d'un espectacle conceptual.