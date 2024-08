Robe, una demostració de força a Sant Feliu

Les llargues cues per accedir al recinte -i dins, també a la parada de marxandatge, símptoma de la militància d'un públic d'allò més variat- van tenir recompensa: gairebé tres hores de concert, intercalant les novetats de Robe Iniesta en solitari i grans hits d'Extremoduro, per al gaudi de les 5.690 persones que dissabte omplien el Guíxols Arena de Sant Feliu. En la nit més multitudinària d'aquesta edició del festival de la Porta Ferrada, Robe va demostrar que, a més de mantenir viu el caliu de la vella banda i la comunió amb els seus fans, té prou coses a dir tot sol per sumar nous adeptes a la causa.

Destrozares, la recent Adiós, cielo azul, llegó la tormenta i Contra todos van obrir foc abans de Puntos suspensivos i Nana cruel, de la qual va alterar el darrer vers per dedicar-la "als menors que viuen en zones de conflicte, especialment als de Gaza".

Ho va explicar en una de les poques ocasions en què va adreçar-se a la massa, amb qui va preferir connectar a través del repertori, amb esments a la discografia d'Extremoduro com Standby o Si te vas i regals com La sequia d'Albert Pla, cantada en català, "aquella manera de parlar estrany" que el seu amic el va ensenyar a apreciar.

Se nos lleva el aire, el disc que va publicar a finals del 2023, va aparèixer a Vilartagues amb temes com El hombre pájaro i El poder del arte, que van marcar el final de la primera part de la nit, abans d'una destrempadora pausa de gairebé 30 minuts, habitual en l'artista.

Robe i els seus van reaparèixer a ritme de bateria i Haz que tiemble, marcant l'etapa més rockera de la vetllada. El segon i el quart moviment de Mayéutica van recuperar la temperatura de la pista, que va escalar fins a l'infinit amb el darrer record al cançoner d'Extremoduro, Jesucristo García i Ama, ama, ama y ensancha el alma.

Amb allò de "hay que volar libre al sol y al viento repartiendo el amor que tengas dentro", Robe va acabar la seva demostració de força a Sant Feliu: la del vell rocker que no viu de rendes i la de la pervivència del llegat d'Extremoduro, més enllà del grup.

