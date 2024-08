El festival de Peralada estrenarà les lliçons de tenebres Responsoria Hebdomadae Sanctae del compositor Bernat Vivancos

L'endemà de tancar l'edició d'estiu, el festival de Peralada ha desvelat que el Divendres Sant de la Setmana Santa vinent, i en el marc de la tercera edició de Pasqua, estrenaran les lliçons de tenebres Responsoria Hebdomadae Sanctae, per a cor mixte a cappella, obra del compositor barceloní Bernat Vivancos. És un encàrrec del festival que interpretarà el Cor de la Ràdio de Letònia (Latvian Radio Choir), dirigida per Sigvards Klava. El cicle dirigit per Oriol Aguilà continua "ferm" amb la voluntat de fer de motor de creació i potenciar el talent dels músics i creadors del país. D'edició de Pasqua del festival, la formació musical Cantoría, dirigida per Jorge Losana, tornarà a formar part del programa de Setmana Santa.

Vivancos, que va formar part de l'Escolania de Montserrat, un cor que anys més tard va dirigir des del 2007 al 2014, assegura que "un dels regals més grans" que ha rebut mai va ser poder participar en l'enregistrament dels Responsoris de Setmana Santa (Officcium Hebdomadae Sanctae) de Tomàs Luís Vicente de Victoria (1548-1611), sota la direcció del Pare Ireneu Segarra. Aleshores, tenia 11 anys.

Ara, 40 anys després d’aquella experiència arribarà al festival de Peralada amb una composició pròpia: "Goso, amb total humilitat i respecte, compondre sobre els mateixos textos i amb el viu record d'aquella música que tant em va impactar".

El festival també ha anunciat que la formació musical Cantoría tornarà a formar part del programa de l'edició de Setmana Santa. Cantoría, que ja va ser present en el programa de la primera edició del 2023, oferirà el cicle de cantates composades per l'organista germano-danès Dietrich Buxtehude aplegades sota el títol Membra Jesu Nostri. El festival remarca en un comunicat que aquesta és una de les fites de la música religiosa del segle XVII i es tracta de set cantates que es centren en cadascuna de les parts del cos de Crist crucificat, convertint-se en una reflexió sobre el sacrifici de Jesucrist.

El festival a Finlàndia

El festival de Peralada també ha fet públic que ha acceptat la invitació del prestigiós Savonlinna Opera Festival de Finlàndia per portar-hi la producció de la semiòpera barroca en cinc actes, The Fairy Queen (Henry Purcell), que es va estrenar l'estiu de l'any 2022 a l'auditori del festival. A Savonlinna s'hi faran tres funcions el dies 29 i 31 de juliol i 2 d'agost del 2025.

The Fairy Queen (1692), el conte de fades inspirat en El Somni d'una nit d'estiu de W. Shakespeare, es va convertir en un homenatge a les nits màgiques d'òpera viscudes al festival i els nombrosos títols representats al seu escenari. El teatre d'òpera dins del teatre és un recurs que també explorava Shakespeare a les seves obres i que va servir al director escènic Joan Anton Rechi per elaborar una dramatúrgia on es confonen somnis i realitat al llarg de tota l'obra.