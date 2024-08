Josep Cassú i Albert Font són reconeguts a Malgrat de Mar

El parc de Can Campasol de Malgrat de Mar va acollir dissabte l’acte de reconeixement de dos músics gironins per part de l’Agrupació Sardanista Malgratenca, La Barretina. El veterà músic i compositor Josep Cassú i el trompeta i compositor Albert Font van ser reconeguts en el marc de la festa major del municipi del Maresme.

L’acte va comptar amb les actuacions de les cobles La Flama de Farners i Maricel que van interpretar un programa de nou sardanes de cada un dels dos compositors homenatjats en la 27a edició d’aquest reconeixement organitzat per l’agrupació sardanista del municipi, que l’any passat va distingir a Enric Orti i Jordi Molina. La celebració es va completar amb una exhibició a càrrec de la colla sardanista Mans Amigues.

Tant Josep Cassú (Bordils, 1941) com Albert Font (Santa Coloma de Farners, 1966), són dues figures vinculades amb la Principal de la Bisbal. Cassú havia tocat a la cobla Catalunya de Bordils, el 1963 va formar part dels Montgrins i, el 1977 va entrar a La Principal com a director, substituint al mestre Saló. Va romandre a la cobla bisbalenca fins al 1991 i també va dirigir la Flama de Farners. El 2006 va anunciar la seva jubilació.

És autor de 137 sardanes amb un segell molt característic i fàcilment reconexible. Algunes de les seves sardanes dedicades a Conrad Saló, són Dilecte mestre, i Cum laude al mestre.

Albert Font ja fa 35 temporades que està a les files de La Principal de la Bisbal. Prové d’una família de músics, ja que el seu pare va tocar la trompeta a l’orquestra de Josep Carbó. El seu debut com a instrumentista es va produir el 1981, amb la Flama de Farners, cobla de la qual en va ser un dels fundadors. Més tard va passar per l’Amoga i la Maravella, per aterrar finalment, el 1989 i fins a l’actualitat, a la Principal de la Bisbal. També forma part amb La Principal de la Simfònica de Cobla i Corda. Al llarg de la seva vida ha escrit més d’una trentena de sardanes, la primera de les quals l’any 1984.

Sardanes per Foixà

Foixà acollirà aquest dijous dia 15 l’estrena d’un disc de sardanes dedicat al municipi i als seus habitants. Enregistrat per la cobla La Principal de Girona, el treball recull un total de dotze sardanes, a més de la peça De Sidillà a Sant Llorenç, un encàrrec de l’Ajuntament de Foixà al compositor palamosí Lluís Bofill, tiblaire de La Principal de Cassà.

«La idea va sorgir en principi com a regal per la Festa de la Vellesa, i la va assumir l’ajuntament. Però la festa es fa a l’octubre i per dates era difícil que la cobla Ciutat de Girona tingues el dia lliure, per això es va escollir el 15 d’agost per la presentació» explica Roser Torrent. «Algunes de les sardanes estan dedicades a persones de Foixà, concretament a la meva família. Algunes sabíem que existien, altres no, ho hem buscat» afegeix.

Cinc de les sardanes del disc estan dedicades a la família de Can Mai, l’hostal del poble. Aquestes són en concret L’amic Jaume, de Josep Coll Ferrando; Felicitats Jaume de Jaume Cristau; L’hereu Mai, d’Amadeu Cuadrado; Per tu Felicitat de Jordi Pauli (1969) i Felicitat i Jaume de Pere Vilà.

La presentació d’aquest dijous, que tindrà lloc a partir de les 22 h a la plaça de la Sala de Foixà, comptarà amb la participació de l’historiador sabadellenc i especialista en el món de la sardana Jaume Nonell a més d’una ballada.