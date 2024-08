El retrobament d’Amaral amb Sant Feliu en una nit de nostàlgia

Quan part dels assistents encara buscaven el seu seient i amb una estricta puntualitat, Eva Amaral i Juan Aguirre apareixien ahir dalt de l’escenari, juntament amb una banda formada per quatre músics, amb la humilitat que tant els caracteritza; sense grans pretensions i amb la guitarra en mà, per tocar els primers acords de l’emblemàtica Sin ti no soy nada.

D’aquesta manera, el duo de Saragossa es retrobava amb el públic de Sant Feliu, en el marc del Festival Porta Ferrada, en el seu format habitual, molt diferent del de fa quatre anys, quan es van reinventar en acústic, tots dos sols, obligats per la pandèmia.

I ho van fer amb ganes, fent un repàs dels seus ja 25 anys de trajectòria, plegats de grans èxits que ja s’han convertit en himnes del pop-rock espanyol per a diverses generacions. Van seguir amb Mares igual que tú i Días de verano, abans de presentar-se formalment i mostrar-se satisfets d’aquest «retrobament meravellós amb Sant Feliu»; moment en què també van aprofitar per fer un avançament del nou disc que ja estan produint amb el primer senzill, Rompehielos.

Eva Amaral interactuava contínuament amb el públic entregat, a qui va convidar a celebrar tots aquests anys de recorregut. Va ser inevitable recordar els seus orígens, quan «dos xavals de Saragossa» van començar a fer música i per homenatjar aquests inicis van interpretar No sé que hacer con nuestra vida del primer disc. «La vida ens ha donat molt més de tot el que vam demanar i vosaltres sou els que ho heu fet possible», afirmava Eva, visiblement emocionada.

La nostàlgia es va anar impregnant cada vegada més entre els assistents amb Salir corriendo, dedicada a les «dones valentes» que pateixen violència de gènere o les mítiques Moriría por vos i Como hablar, els autèntics colofons de la nit.

Però l’actuació encara va regalar altres èxits com Resurrección, l’apoteòsica Revolución, Marta, Sebas, Guille y los demás o El universo sobre mí, per acabar amb un agraïment sincer a la banda i a una llarga llista de noms de l’organització que van fer possible l'actuació.