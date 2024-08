Sergio Dalma assaboreix una nit d’estiu a Cap Roig

En un dels concerts més esperats pel mateix Sergio Dalma, qui prometia «una nit per assaborir», el cantant es va entregar diumenge a la nit als Jardins de Cap Roig a un públic que l’esperava amb entusiasme. «Estem al millor lloc possible, una nit d’estiu a la Costa Brava». Amb energia desbordant i sense perdre el ritme, Dalma va obrir el concert presentant el seu nou disc, Sonríe porque estás en la foto. Va concloure el repàs de l’àlbum amb la interpretació en català He tocat el cel, moment en què el públic, immers en l’ambient, va començar a aixecar-se de les cadires.

La complicitat amb els assitents es va coronar amb Gigantes i Suerte, quan Dalma va baixar per acostar-se al públic. També va expressar un gran afecte cap al seu equip tècnic i els músics, especialment amb les noves incorporacions joves, fent broma sobre si «s’encomanava» d’ells.

Viatge a la «bella Itàlia»

Al llarg de la vetllada, Dalma va portar el públic de viatge a Itàlia, descrivint el país com un reflex del nostre, on es gaudeix de la bona cuina, el vi i la vida. Amb Soy un italiano i Será porque te amo, els assistents es van deixar portar per aquest passeig imaginari.

Arribada la part final, en un ambient de nostàlgia, el cantant va oferir un repàs de la seva carrera de trenta-cinc anys. Entre els èxits més esperats de la nit, van ressonar temes com Yo no te pido la luna, Tú, Bailar pegados, per cloure la vetllada amb la mítica Galilea.

