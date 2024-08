Yuja Wang, tècnica, nervi i carisma

La imatge de la pianista xinesa Yuja Wang trenca motlles en el món de la clàssica -diumenge, a la cloenda del festival de Peralada, lluïa un ajustat vestit de lluentons amb obertures impossibles a l'esquena i la cuixa-, però encara sorprèn més la seva manera de tocar. A l'església del Carme va exhibir virtuosisme, nervi i expressivitat amb un programa exigent amb l'ombra de Frederic Chopin i Claude Debussy sobrevolant l'ambient.

La intèrpret asiàtica, un dels màxims referents actuals de les 88 tecles, debutava al certamen, i va canviar els grans auditoris per l'atmosfera intimista del temple. No li van fer falta paraules per estendre el seu embruix sobre els assistents a base de tècnica i carisma.

La delicada remor del moviment de l'aigua que Maurice Ravel evoca a Jeux d'eau va obrir la vetllada, que va discórrer entre el romanticisme i l'impressionisme. La Fantasia en si menor, Op.28, d’Aleksandr Skriabin, va donar pas amb el desafiant Estudi per a la mà esquerra, Op.36 de Félix Blumenfeld, interpretada de forma magistral amb una sola mà.

La immersió en Debussy va arribar a través dels preludis, com ara Le vent dans la plaine, Bruyères i Feux d’artifice, i va interpretar també la Toccata de Pierre Sancan, a una velocitat endimoniada, i les balades núm. 1 i 4 de Chopin per tancar.

L'esforç que exigia el repertori i la xafogor de l'Empordà no van acabar de casar del tot, i Wang va haver d'interrompre el recital per refrescar-se en més d'una ocasió. Tot i la incomoditat, però, va ser més que generosa amb els assistents i va recompensar les ovacions i els "we love you" que li adreçaven amb nou bisos.

Prolofiev i Márquez van sonar en la tanda de regal, que va superar els 40 minuts, demostrant que si és tota una diva, no és per la pinta d'estrella del pop, sinó per la presència escènica magnètica i la perfecció en la digitació.

