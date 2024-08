Alba Escalon arriba a La Mirona amb les cançons que va regalar a la seva parella

«Estava planejant fer un àlbum en anglès, però era l’aniversari de la meva parella i vaig fer-li una sorpresa», explica Alba Escalon, la cantant malaguenya que amb onze anys va arribar a Girona i dimecres (22 h) actua a La Mirona de Salt, dins el cicle Periscopi. La seva sorpresa va ser l’EP Las canciones que te hice cuando no estabas en casa, cinc temes dedicats al també artista Isaac Fernández, que fa uns dies ja va passar pel cicle de talents emergents.

«Va ser superespecial i espontani, en un mes em vaig posar les piles i cada cop que ell sortia aprofitava per compondre amb la guitarra i el sintetitzador», recorda Escalon, feliç d’un resultat que oferirà dimecres. A més, era el seu primer treball en castellà, ja que normalment canta en anglès. Així serà, de fet, l’àlbum que preparava i va aturar per felicitar Fernández. Ara ja té les maquetes fetes i li falta produir les cançons de cara a la tardor. Aquesta fase la fa conjuntament amb la seva parella, que la domina més, així que per l’EP que va fer-li «vaig haver d’aprendre sobre la marxa, perquè és totalment fet a mà», diu. Uns quants dels temes nous també sonaran al concert de La Mirona.

Musicalment, el resultat de Las canciones que te hice cuando no estabas en casa és «bastant improvisat» per com va gestar-se. A més de les estones que trobava a casa, Escalon compon molt al cotxe, on es posa a gravar «sense res més» i canta frases que se li acudeixen sobre la marxa. Al «home studio» fa proves pels instrumentals. «Els preparava abans, i la veu la feia més tard». En total, li van sortir cinc temes pensats i dedicats a Isaac Fernández.

Un és El mundo de Ooo, «d’on li dic que és ell, que s’ha equivocat de món!». Ooo és el país postapocalíptic de la sèrie de dibuixos Hora de Aventuras, «molt surrealista i amb personatges que em recorden l’Isaac», assegura. Però a la vida no tot és tan alegre. Odín sí que estaba en nuestro concierto recull l’experiència de trobar-se sense públic a una sala de Barcelona. «Molts concerts han anat superbé, amb molta gent, però aquell dia només hi havia el cambrer i el del so, però vam fer el concert sencer i n’estem orgullosos», explica sense embuts. Parla en plural perquè ella i la seva parella sovint toquen junts. En les dues actuacions al Periscopi també serà així, però Escalon remarca que tenen dos «rotllos diferents» que, com a molt, coincideixen a ser «alternatius».

Autotune i guitarra medieval

«Superemocionada» per l’oportunitat, la malaguenya explica que el seu directe, tot i ser dues persones, «sona com una banda molt plena, perquè tenim molts elements i també la llum». El resultat és un gènere que, diu, «la gent no sap especificar, un indie pop amb alguna cosa molt alternativa... posem autotune de sobte, ritmes de guitarra medieval, llavors de rock. És molt dinàmic i pot sorprendre a qualsevol».

Tocar a Salt, tan a la vora de Girona, també és especial, perquè s’han passat moltes hores als carrers de la capital, on «a vegades es gaudeix més que a algun concert». Escalon sovint ho ha gravat i penjat al seu canal de YouTube. Hi publica videoblogs amb les seves experiències cantant o remodelant la casa de Pineda de Mar. Admet que «encara que no ho vegi molta gent, ho faig per divertir-me i com a record». Explica, això sí, que fa poc els van reconèixer pel carrer, «i agrada veure que el contingut arriba i motiva altra gent».

La motivació, a ella, li ve de petita. Després d’haver-se mudat a Girona des de Marbella amb onze anys, el Nadal dels tretze li van regalar una guitarra «clàssica, normal, però mida júnior». Va començar a remenar-la i quan va descobrir que podia fer-ho mentre cantava va quedar-hi enganxada. «Em vaig obsessionar i vaig aprendre molt pel meu compte, mirant vídeos, buscant els acords que sentia a la ràdio, i treballant molt», reconeix.

