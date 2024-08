Els ritmes urbans de Mushkaa i Figa Flawas engresquen la Porta Ferrada

D’ençà de fa uns anys, l’escena musical urbana catalana s’ha popularitzat a un ritme notori entre un públic eminentment jove. Es tracta d’una nova generació d’artistes que, sense complexos, ha aconseguit posicionar-se al capdamunt de les llistes d’èxits. Bona mostra d’això, va ser el doble concert que van protagonitzar aquest dilluns a la nit Mushkaa i Figa Flawas al festival de la Porta Ferrada de Sant Feliu de Guíxols.

A quarts de deu de la nit, l’encarregada d'iniciar a la vetllada va ser la vilassarenca Mushkaa -Irma Farelo-, qui, amb tan sols 20 anys, s’ha posicionat com un portent dels ritmes urbans a Catalunya amb una proposta que abraça el reggaeton i el dancehall. L’artista no tan sols va repassar els hits del seu darrer treball discogràfic SexySensible, sinó que també va interpretar cançons dels seus inicis. Un públic entregat va corejar amb força SexeSexy, Imperio, Entre el fum, No m’estima +, El disfraz o Señal de respeto. Entre la vintena de temes que Mushkaa va encabir en poc menys d’una hora i quart, no va faltar Diabla, la col·laboració amb els seus companys de cartell Figa Flawas.

S’apropava la mitjanit i el Guíxols Arena volia gresca. I qui millor que els Figa Flawas -Pep Velasco i Xavier Cartanyà- per satisfer aquest desig. El directe dels vallencs és potent, enèrgic i descarat. Com també ho és el seu darrer àlbum La calçotada: una festiva amalgama de ritmes i estils -hip-hop, reggaeton, rumba, bachata o, fins i tot, un corrido tumbado- que, en viu, executen a la perfecció. Entre el repertori de temes -més d’una vintena- no van faltar les populars 4 kissus, La salsa, Aurora, Xalalà, Toca, Solucions i no problemes o Mussegu. Abans de marxar, però, no es van deixar el seu darrer èxit La Marina sta morena, el qual s’ha posicionat com una de les cançons més escoltades a Spotify a Espanya aquestes darreres setmanes. Per cloure tal celebració, el duo va acomiadar-se amb tota una declaració d’intencions… Que no s’acabi. Cert, que no s'acabi aquest plàcid moment de l’escena musical urbana catalana.