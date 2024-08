Fabio Biondi desxifra l’enigma musical del mestre del barroc

Fabio Biondi (Palerm, 1961) va deixar la tovallola damunt l'altar de l'Eucaristia sabent que la necessitaria. Va col·locar-se el violí, sense cap suport a l'espatlla, i va posar l'arquet a les cordes sense perdre temps. L'aplaudiment de benvinguda va ser curt, àvid de música barroca. Biondi estava a punt de tocar un repertori de tres de les sis peces que componen les Sonates i Partites per a violí solista de J.S. Bach. Ja a l'època, quan el compositor alemany les va tenir acabades, pels voltants de l'any 1720, no estaven a l'abast de qualsevol violinista per la seva complexitat tècnica i el repte de tocar amb la tècnica del contrapunt, que exigeix tocar les quatre cordes simultàniament.

L'escenari que havia de ser testimoni d'aquest repte era l'adequat: l'església del Monestir de Sant Feliu de Guíxols, que sol acollir els concerts inscrits en el cicle de música clàssica del Festival de la Porta Ferrada. Aquest era el segon dels tres recitals que enguany s'han dedicat al mestre Bach. El tercer el protagonitzarà el cellista Miklós Perényi.

Biondi, expert en música barroca, va començar el concert amb la Sonata número 2 en la menor (BWV 1003), que ja va donar pistes del seu posat serè i acostumat als escenaris.

Després de tocar la Sonata, que va constar de quatre moviments que s'intercalaven amb ritme lent i ràpid, va arribar el torn de les dues primeres partites, a ritme de suite, que van ser el plat fort del concert. En la primera Partita en si menor (BWV 1002), que consta de quatre danses, el músic ja feia respiracions profundes i no apartava els ulls de les notes digitalitzades en una tauleta. Però amb la segona Partita en re menor (BWV 1004) va arribar al clímax de virtuositat quan va encetar l'últim moviment, la Xacona, que mereix un comentari a part. Aquest moviment presenta un tema amb 64 variacions intricades i profundament harmòniques, i és considerat el més complex d'interpretar per a instrument solista. Només calia veure la velocitat i l'agilitat amb què el Biondi resolia cada compàs per entendre que a l'absis d'aquell temple sagrat s'hi va esdevenir una cosa semblant a un miracle.

