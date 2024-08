Els arqueòlegs han trobat una gerra petita amb escenes d'un gimnàs grec que va servir d'ofrena per aixecar una de les primeres cases d'Empúries. La peça -que es coneix com a lècit- data de finals del segle VI aC, és de ceràmica àtica i representa una palestra (el lloc on s'entrenaven els joves). S'hi veu la silueta negra d'un corredor flanquejada per dues figures que l'observen. L'han localitzada els alumnes del 78è Curs d'Arqueologia a la base d'un dels murs d'una casa de la Neàpolis, la ciutat que va néixer a redós del primer port d'Empúries. "La gerreta ens explica un costum ancestral que ja seguien aquells primers grecs fa més de 2.500 anys i que ha perdurat fins avui", diu l'arqueòleg del jaciment, Pere Castanyer.