Banyoles enllesteix les obres de reforma i ampliació del Museu Arqueològic Comarcal

El passat 30 de juny van finalitzar les obres de remodelació i ampliació del Museu Arqueològic Comarcal de Banyoles (MACB). Amb la voluntat de donar a conèixer el nou conjunt arquitectònic abans que s'hi instal·li la museografia, han programat vuit sessions de portes obertes, coincidint amb les Festes de la Mare de Déu d'Agost, per a les quals ja s'han esgotat totes les reserves. Dijous comencen les visites guiades, una "oportunitat única" per veure l'equipament totalment nu. L'alcalde de Banyoles, Miquel Noguer, ha remarcat que han fet actuacions i obres a l'espai des del 2009 però que "el gran canvi ha arribat amb aquesta darrera fase que es va iniciar el 2022". La previsió és que la nova museografia a punt el juny del 2025.

El projecte de reforma i ampliació de l'Arqueològic, que porta la firma de l'estudi BCR (Birulés, Cabré, Romans Arquitectes), ha permès fer una rehabilitació integral de tots els edificis del Museu (catalogats com a BCIN) i ampliar-lo a més amb un edifici adjacent de nova planta al jardí de la Pia Almoina.

Aquest nou edifici inclou l'espai d'aules educatives a la planta baixa i els magatzems visitables a la planta subterrània, on s'ha integrat i fet visible la troballa dels fonaments de la muralla medieval. El regidor de Cultura, Patrimoni Cultural i Festes de Banyoles, Miquel Cuenca, ha destacat que amb l'actuació "s'ha creat un nou accés principal de l'edifici, pel carrer Pia Almoina, que permetrà la integració del museu a la via pública mitjançant una placeta d'acollida". Ha afegit, a més, que la rehabilitació ha aconseguit la integració arquitectònica dels quatre edificis que conformen el MACB -Can Fornells, Pia Almoina, Can Paulí i Can Xueta- de manera que "per fi" compten amb "un conjunt a l'alçada d'una de les millors col·leccions paleontològiques i arqueològiques del país".

Així, donen per acomplerts els dos reptes que tenia la reforma: restaurar els edificis històrics amb el màxim respecte patrimonial i alhora donar resposta a les necessitats d'un equipament museístic modern.

Per donar a conèixer la renovació del Museu Arqueològic, han organitzat un seguit de visites guiades que ja han completat les reserves. L'Ajuntament no descarta tornar-ne a oferir per la Festa Major de Sant Martirià.

Un cop finalitzades les obres ara treballen en el concurs per a l'execució del projecte museogràfic redactat per Varis Arquitectes. Lluís Figueras, director dels Museus de Banyoles ha explicat que aquesta nova museografia "farà un recorregut cronològic, des de fa 40 milions d'anys, passant pel paleolític, el neolític, el món antic, i fins arribar al món medieval".

El cost final de les obres d'aquesta fase ha estat de 2.175.000 euros, dels quals 1.275.000 euros han estat provinents de finançament d'altres administracions, i la durada d'execució ha estat de 28 mesos.