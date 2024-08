Fede Álvarez dirigeix 'Alien: Romulus': 'És un intent de portar-la a la seva puresa del cinema de terror'

El cineasta uruguaià Fede Álvarez ha dirigit 'Alien: Romulus', que s'estrena aquest dijous als cinemes, i ha subratllat respecte al seu pas per la mítica saga d'Alien: "És un intent de portar-la de nou a la seva puresa del cinema de terror".

En una trobada amb mitjans el passat mes de juny durant la convenció CineEurope a Barcelona per presentar un avanç de la pel·lícula, Álvarez va assegurar que volia tornar a la idea de senzillesa de la primera pel·lícula de la saga, amb pocs personatges, i tornar a la voluntat que va tenir Ridley Scott amb l'original, que fes por "per sobre de tot".

A 'Alien: Romulus', protagonitzada per Cailee Spaeny, David Jonsson, Archie Renaux, Isabela Mercè, Spike Fearn i Aileen Wu i situada cronològicament a la saga entre 'Alien' i 'Aliens el retorno', un grup de joves colonitzadors espacials es troba cara a cara amb el monstre quan rebusquen en les profunditats d'una estació espacial abandonada.

Álvarez ha explicat que "mai" s'involucra en pel·lícules on no senti que tindrà llibertat per fer el film que vulgui i que desitjaria veure a un cinema, i que en aquest cas feia temps que no s'havia fet una versió purista de la saga que tornés als seus inicis.

Preguntat pel paper de Ridley Scott com a productor, ha explicat que sempre l'ha recolzat, li va fer els seus comentaris quan li va presentar el guió i que va ser el primer que va veure un primer tall del muntatge: "Això és el que fa un bon productor, està aquí per recolzar, per donar-te la saviesa, per compartir la seva opinió", ha afegit.

Malgrat aquesta tornada a l'essència terrorífica de la saga, el cineasta ha remarcat que ha intentat no caure en la nostàlgia i per atreure també a noves audiències a més dels seguidors més fidels, i ha remarcat que els fans podran trobar aspectes que li recordin a l'original però "tot justificat dins la història, no simplement per portar l'element".

El director, que ha recordat que va créixer a l'època de pel·lícules com 'Terminator' o 'Depredador', ha afirmat que no és difícil combinar la innovació amb el purisme de la saga, cal buscar "assegurar-se de no contradir coses i simplement expandir", com passa a 'Alien: Romulus', que comença amb allò familiar i evoluciona cap allò desconegut.

"Element humà"

Álvarez ha subratllat que per a ell el millor cinema de ciència ficció és aquell que fa creure a l'espectador que "el que està succeint, està succeint; una finestra a un món paral·lel on aquestes coses són veritat", sense que es vegin tant els fils, a l'estil del que va fer Stanley Kubrick a '2001'.

El director de 'No respiris' ha afirmat que l'"element humà involucrat" a Alien és el que provoca major terror, i ha recordat l'impacte que li va suposar veure les darrers imatges de l''Alien' original quan la va veure per primera vegada.