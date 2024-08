Gene Simmons, Kiss sense maquillatge

El maquillatge icònic de Kiss no era a l'escenari, però si a les primeres fileres, on els fans lluïen el blanc i negre a la cara per veure el millor tribut al grup, el que es marca el cantant i baixista, Gene Simmons, amb la seva nova banda. Vuit mesos després de la dissolució de la formació de carn i ossos i a l'espera de l'anunciat projecte amb avatars virtuals, la Gene Simmons Band li ha pres el relleu. Va recalar en dimarts 13 al festival de la Porta Ferrada per disparar un repertori pràcticament format per temes de Kiss, amb algunes rareses incloses, i pinzellades d'altres històrics del metall. L'única actuació del vocalista i baixista de Kiss a Catalunya va anar precedida per Motörhits, un tribut a Motörhead, i uns altres veterans, Obús.

El Guíxols Arena no lluïa les seves millors gales, però els espectadors presents a Vilartagues es va fer sentir de valent. Quatre d'ells, des del mateix escenari, animats per Simmons, que els va convidar a tocar la guitarra i fer-li els cors a I love it loud. Tres més -un dels quals, un nen- hi pujarien més tard per participar en la tornada de Shout it out loud i encara hi hauria un tercer trio de noies per a Rock and roll all nite.

I és que el músic, que està a pocs dies de fer els 75 anys, però manté l'aplom d'estrella del rock, va repartir joc i va donar espectacle des del primer minut, rugint al crit de "Porrrta Ferrrrrrrrada" cada cop que en tenia ocasió. El vocalista, que ha canviat el look de The Demon per roba fosca i ulleres de sol, també va anar deixant anar alguna paraula en castellà per aquí i per allà, sobretot renecs i "pendejos", i va compartir protagonisme amb els seus músics, que a part de tocar, van cantar en alguns moments.

La nit va arrencar amb Deuce i War machine, dos dels temes que formen part dels cinquanta anys d'història de Kiss. Per a Are you ready, títol que mai va arribar a enregistrar, va demanar la col·laboració del públic, i ja no va parar d'interactuar-hi, fent pujar seguidors a l'escenari, demanant-los que proposessin cançons o, simplement explicant-los el perquè de cada tria del repertori, com Ace of spades de Motörhead, dedicada al desaparegut Lemmy Kilmister, i House of pain de Van Halen, tot evocant quan els va descobrir l'any 1977 i els va fer de productor.

Parasite, Charisma i Dr. Love van sonar en el tram final del concert, que va acabar sense bisos i amb la desconcertant salutació de "Buenas noches, pinoches" (sic) per part d'un Gene Simmons que, maquillat o no, manté la fam d'escenari intacta.

Subscriu-te per seguir llegint