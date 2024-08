Els Hombres G han dit ‘marica’, valga’m Déu!

Van dir ‘marica’. Hombres G van dir “voy a vengarme de este marica” a la cançó Sufre, mamón, sense fer cas a la cultura de la cancel·lació que els reclama -que ens reclama a tots- deixar de dir aquesta paraula i qualsevol cosa que pugui ofendre a qualsevol persona, el que significa deixar de cantar, d’escriure i fins i tot de parlar, perquè avui sempre s’ofèn algú. David Summers sempre s’hi ha negat, cosa que l’honora. Quan jo anava escola, havíem d’anar amb molt de compte al parlar, perquè hi havia sempre algun xivato disposat a acusar-nos a la menor relliscada.

-Hermano, en Soler ha dit ‘hòstia’.

-Soler, ven a la tarima y junta los dedos de la mano.

Plaf.

La cultura de la cancel·lació ens transporta als col·legis religiosos dels anys seixanta del segle passat, però no sembla que a Hombres G els afecti gaire. Dimecres a la nit van ser al festival Porta Ferrada, a Sant Feliu de Guíxols, amb 40 años y seguimos empezando, que repassa els grans èxits de la banda. Si vint anys no és res, que deia aquell, quaranta encara són menys, com sap David Summers.

Hombres G continua a la carretera, es veu a primera vista que el temps ha passat per ells i, glups, també per nosaltres: la majoria de públic frega la seixantena -alguns van acompanyats dels fills-, però per algun miracle de la música, obliden artrosis i pròtesis i es mouen com quan en tenien vint. Molt millor fer-ho en un concert dels Hombres G que a Benidorm, al ritme de Los Pajaritos. Un, ho haig de confessar, en la llunyana joventut era més de Radio Futura, però amb el temps he anat posant en valor el que va ser capaç de fer Hombres G.

No han creat cap nova cançó des de fa quaranta anys. Ni falta que els fa, Marta, Visite nuestro bar, Suéltate el pelo, Nassau, Venecia i, per descomptat, Sufre, mamón, formen part de la història, així que sàviament deixen aquests temes per la part final. Avui haurien d’anar amb compte amb el que diuen, però poden excusar-se amb què fa quaranta anys els temps eren uns altres. Temps, no cal dir-ho, de força més llibertat artística que els actuals.

A força d’assistir a festivals d’estiu, un va aprenent com reaccionar davant de les banyes. Si Jacques Brel s’humiliava davant l’amant i li suplicava que no l’abandonés, José Luis Perales, resignat, es limita a preguntar-li a la senyora a què dedica el temps lliure el maromo i com es van conèixer. Hombres G opta per la venjança, que sempre va millor, i planeja omplir-li el coll de pica-pica a qui li ha robat la nena.

I cinc mil persones, poca broma, van acabar dimecres a la nit ballant i cridant “quiero vengarme de este marica”. No se sap si era un crit de llibertat contra els temps actuals, però la pluja que queia a Porta Ferrada ajudava a creure-ho així.

