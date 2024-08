El Festival de Cinema de Begur tindrà un mercat amb films que no es distribueixen a l'Estat

El Festival de Cinema de Begur va celebrar dimecres la seva particular vetllada d’estiu, que serveix de carta de presentació al plat fort que se servirà entre l’11 i el 20 d’octubre. Durant la celebració va tenir lloc la preestrena a l’Estat de la pel·lícula Complètement Cramé, que el setembre arribarà a les sales de cinema.

Aquesta comèdia francesa, dirigida per Gilles Legardinier i amb John Malkovich al paper protagonista, va projectar-se a la plaça Josep Esteve Cruanyes de Begur en la prèvia de la festa que anuncia el festival.

Desena edició

El mes d’octubre el certamen acollirà més de 40 títols diferents en la que serà la seva desena edició. Podran veure’s tant llargmetratges com curtmetratges de diverses procedències: Estats Units, França, Irlanda, Suècia, Itàlia, Alemanya i, és clar, també de locals, de Catalunya.

La selecció oficial s’anunciarà el setembre, però ja se sap una de les novetats de l’organització per a l’aniversari del Festival de Cinema de Begur: el naixement del Begur Film Market, un mercat de cinema on podran trobar-se cintes que no tenen distribució a l’Estat.

El festival inclou les seccions Mediterràniament i La mirada femenina, que ofereixen projeccions, debats i trobades amb professionals del sector. Pels organitzadors, serà una edició que «consolida l’aposta que Begur va fer ara fa 10 anys i creix any rere any».