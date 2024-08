Marc Timón estrenarà aquest divendres al F'Estiu la sardana «Calonge, Poble de Llibres»

Guillem Roma donarà aquest dijous, a partir de les 22 h al pati d’armes del Castell, el tret de sortida a una recta final de la quarta edició del festival de música de Calonge i Sant Antoni, el F’Estiu, que viurà aquest divendres l’estrena de la sardana Calonge, Poble de Llibres, una composició del prestigiós compositor sardanista i de bandes sonores castellonenc Marc Timón. La peça dedicada a la primera book town de Catalunya serà interpretada per les cobles Ciutat de Girona i La Principal del Llobregat.

En l’audició de divendres a la nit, el públic també podrà escoltar «un passeig musical pels grans clàssics de música per a cobla», incloent obres clàssiques, modernes i arranjaments per a l’ocasió. Les dues formacions tocaran tant per separat com plegades al final.

La interpretació d’El Amor Brujo de Manuel de Falla, a càrrec de la Gio Symphonia i la cantant Mariola Membrives posarà dissabte a la nit el punt final d’una quarta edició del festival que va arrencar el passat 5 d’agost amb un concert de la cantant Sílvia Pérez Cruz. Pocs dies després, el divendres 9 d’agost, passaven per l’escenari del Castell de Calonge The Gramophone Allstars Big Band i l’endemà, dissabte 10, la cantant Telva Rojas acompanyada de la Selva Big Band Latin Orquestra.

Les entrades pels tres concerts restants d’aquesta edició del F'Estiu de Calonge es poden comprar al web www.calongeisantantoni.cat.