Un viatge polifònic, divertit i emotiu cap a la música

Els músics entren a l'escenari, descalços i de blanc i texà. Violins, violoncels, violes i contrabaix posen l'arquet a les cordes, i tot comença: el primer moviment de les impressions simfòniques comença a sonar. L'obra cambrística de Juli Garreta ha tornat a Sant Feliu de Guíxols, el poble que el veié néixer, i una sensació de benestar s'instal·la a l'Auditori Narcís Masferrer.

Dos anys després del seu naixement, la Camerata de Música Catalana, dirigida per Jofre Bardolet i format per joves talents de l'Escola Superior de Música de Catalunya i del Liceu, va tornar a brillar ahir en un fantàstic recital ofert dins el cicle de música clàssica del Festival de la Porta Ferrada. Ja van venir al festival dos mesos després d'estrenar-se, i ho feren per la porta gran, estrenant tota l'obra de les Impressions Simfòniques. Aquest cop, les vuit peces que van interpretar, part de les quals amb l'ajuda de l'inoblidable pianista Carles Marigó, són de compositors catalans, fent honor així al seu objectiu fundacional. La primera part va incloure, més enllà de Garreta, Danses de Vilanova d'Eduard Toldrà; Nana de Ricard Lamote de Grignon (on el piano de Marigó va omplir la peça de melangia); Crònica d'un incendi (dedicada als focs que van assolar Catalunya l'any 1994) de Salvador Brotons; i Rocaprevera, composta pel mateix Bardolet i estrenada ahir per primera vegada.

La segona part va ser màgica: corda i piano van interpretar tres peces creades pel pianista (A flor de pell, Papallona i Lluna sencera) que van meravellar, divertir i fer somiar el públic, tot alhora. El concert va meravellar un públic totalment entregat, que va aplaudir fins a cansar-se. La col·laboració entre Marigó i la jove orquestra s'hauria de repetir i reivindicar, perquè no cal anar gaire lluny per trobar petits tresors.

