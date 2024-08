Coque Malla demostra que no està mort

No és mort. Està més viu que mai. Coque Malla, que es troba presentant el seu nou disc que porta per nom "Aunque estemos muertos", va pujar dijous a la nit a l'escenari del Festival de Cap Roig per reivindicar tot el contrari: la vida en tota la seva plenitud. Les lletres de les noves cançons que ha compost parlen de la mort, però com un element més de la trajectòria vital que, en el seu cas, ha estat i és encara, tot un camí d'èxits. Bailo con los muertos, Como los gatos salvajes, Todo ocurrió de pie banda sonora de la pel·lícula "Buscando a Coque" que es pot veure en una plataforma televisa formen part del seu nou repertori. Ho va dir el mateix Coque Malla damunt l'escenari. Seria un concert on interpretaria les cançons d'abans, d'ara i sempre. És a dir de la seva etapa com a líder de los Ronaldos i la que durant els darrers anys ha exercit en solitari. I no va decebre.

Després d'encadenar dues peces, Místico i Sólo queda música, va dirigir-se al fidel públic que no va acabar d'omplir en la seva totalitat el recinte, per convidar-lo a rugir i va dir que era un plaer visitar la Costa Brava, de la qual va destacar el seu "refinament i bon gust, com la banda que m'acompanya". És cert, els músics que l'envolten ajuden, i molt, a crear una atmosfera musical que no ha perdut l'essència d'aquells Ronaldo. Coque Malla ha madurat com els bons vins i s'atreveix fins i tot a deixar-ne anar amb ritmes psicodèlics i peces que recorden als anyorats Tequila.

No puedo vivir sin ti, popularitzada de nou arran d'un anunci de la marca escandinava de mobles de muntatge ràpid -que no pas fàcil- va ser corejada per tot el públic. Una part del públic més jove va descobrir Malla a partir d'aquesta cançó. Ell s'ho pren amb filosofia i bon humor i fins i tot ja qualifica la cançó com "la de l'anunci".

A la meitat del concert Coque Malla es va quedar sol a l'escenari per, només acompanyat per la guitarra, interpretar -quasi xiuxiuejar enmig d'un silenci sepulcral per part del públic- cançons més intimistes com Berlín que la va acabar dedicant a la noia que abans del concert havia penjat una història a Instagram viatjant en un vehicle cap a Cap Roig i cantant emocionada algunes estrofes de la cançó.

Adios papá, èxit que va catapultar a l'èxit a los Ronaldos, grup que va néixer el 1985, i que va convertir-se en una de les bandes més seguides dins del pop-rock espanyol, va servir per encarar el final del concert amb la part més rockera i trepidant, fent fins i tot un recordatori a Chuck Berry "que estàs als cels!", va cridar mirant el cel. Després d'una hora i mitja llarga i generosa en els bisos, Coque Malla va acomiadar-se amb la mateixa energia que havia començat i, demostrant, que no està ni de lluny, mort. D'aquí uns mesos iniciarà la gira per commemorar que porta 40 anys damunt els escenaris.

