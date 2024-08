Guillem Gisbert i La Ludwig Band oficialitzen el traspàs de poders a la Porta Ferrada

El cantant de La Ludwig Band, Quim Carandell, va manllevar la broma del seu tècnic i va definir el concert com "la unió de les dues Catalunyes, la del seny i la rauxa" i està clar qui posa el seny i qui la rauxa si al cartell hi ha el sobri Guillem Gisbert i els d'Espolla, amb la seva genialitat caòtica. I sí, la nit al festival de la Porta Ferrada va ser la del seny i la rauxa, però també l'oficialització del traspàs de poders entre Manel, a través del seu cantant, i la banda empordanesa, actualment a la cúspide de l'escena musical del país, després d'anys de comparacions entre uns i altres.

La bona sintonia entre Gisbert i La Ludwig, que ha publicat el seu darrer disc amb el segell de Manel, es va consumar amb una col·laboració inèdita a Sant Feliu de Guíxols. Van compartir escenari per cantar conjuntament Les aventures del general Lluna, un dels temes del primer disc en solitari del cantautor, coproduït per dos dels músics del sextet.

El grup, "autor d'alguna de les millors cançons escrites en català dels darrers anys", va dir Gisbert, se li va sumar als bisos, després de presentar el disc Balla la masurca! i ballar la dansa tradicional polonesa en la cançó homònima.

Sol al piano, va arrencar versionant Anyone can whistle d'Stephen Sondheim (Tots a casa xiulen). A les dues torres se li van afegir els tres músics que l'acompanyen, Jordi Casadesús, Glòria Maurel i Grabu, per anar desgranant el treball, amb temes com Empatia total, Els gegants de la ciutat (oli sobre tela), Waltzing Matilda i Miracle a les Planes, a més de Prou de plors, versió de Dry your eyes de Neil Diamond.

Gisbert, que amb la moderació habitual havia anunciat que estava d'"un humor immillorable", va seguir amb Hauries hagut de venir i Cantiga de Montse i va tancar amb Estudiantina, que ell i els seus músics van fer arran de pista.

El meu amor se n'ha anat de vacances va ser el tret de sortida de l'actuació de La Ludwig Band, ja amb el públic totalment encès i disposat a corejar i ballar tot el repertori. Per allà Lesseps, Marta, Desembre, 30 monedes o Has tornat a venir, Judes van sonar abans de festejar l'aniversari al teclista, Pau Esteve.

Els 1.450 fans del grup que eren al Guíxols Arena van entonar amb ganes Les calderes de Pere Botero i la vitalista S'ha mort l'home més vell d'Espolla al tram final del concert, que la formació va rematar amb Gronxador i Manela, no vull currar per vostè, convertida ja en himne.

Només va sonar una cançó de Manel al concert, la que Gisbert ha incorporat des dels seus primers concerts sol: Ai, Yoko. La resta del cançoner, com el grup, és al congelador. No passa res, al tron ja hi ha substitut.

