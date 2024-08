Rosalía s'apodera de l'estiu després d'un any sense treure música amb 'New Woman', la seva col·laboració amb Lisa

El dia més esperat ha arribat. Rosalía torna amb nova música un any després del llançament de 'Tuya'. La cantant catalana no ha volgut perdre l'oportunitat d'estrenar un tema aquests mesos estivals (i intentar aconseguir l'anhelat títol de 'cançó de l'estiu' després de l'èxit fa dos anys del seu 'Despechá') i torna amb tots els luxes amb 'New Woman', una col·laboració amb la cantant Lisa, integrant del reeixit quartet de k-pop Blackpink.

El tema s'ha estrenat aquest dijous a divendres a la matinada a totes les plataformes de 'streaming'. El videoclip de la cançó, dirigit per Dave Meyer, mostra alguns elements dels anys 2000, estètica que està de moda aquest estiu, com ara els mòbils de tapa estil Motorola. A nivell musical, el tema aposta per sons propis del hip hop i del rap.

Els rumors sobre una possible col·laboració entre totes dues van començar quan la tailandesa va publicar l'anunci d'un nou tema a les seves xarxes socials en què apareixien dos símbols entrellaçats: una estrella, amb la qual s'identificaria la rapera, i una rosa, que representaria Rosalía. Poc després, es van veure alguns cartells pel carrer on es deixava entreveure que el tema arribaria de la mà de la catalana.

Qui és Lisa?

Lisa, de 27 anys, es va estrenar com a artista amb Blackpink, un dels grups més populars de Corea del Sud, la fama del qual va traspassar fronteres, arribant a actuar al festival de Coachella a Califòrnia (EUA) i guanyar nominacions i premis en els MTV i els Billboard Music Award. Es tracta d'una banda íntegrament femenina formada amb les sud-coreanes Jisoo (Kim Ji-soo) i Jennie (Jennies Kim) i la neozelandesa d'origen sud-coreà Rosé (Roseanne Park).

El 2021, Lisa va publicar el seu primer treball en solitari, 'Lalisa', les cançons 'Lalisa' i 'Money' es van situar entre les deu més escoltades a la llista d'èxits musicals publicada per la revista 'Billboard'. A finals de juny passat la tailandesa va estrenar una nova cançó en solitari, 'Rockstar', que va acumular 5,5 milions de visualitzacions a Youtube en només dues hores i que avui suma més de 145 milions de reproduccions.