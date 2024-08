El White Summer de Palamós clou l'edició d'enguany amb prop de 30.000 visitants

El White Summer ha tancat aquest dijous la 12a edició amb un balanç de 29.230 visitants en les 11 jornades que ha estat obert. El mercat d'estiu ha repetit localització a Palamós després d'unes primeres edicions que es van fer a Pals. Aquest any el mercat ha congregat més de 70 marques i dissenyadors i ha comptat amb les actuacions de Vicco, Julieta, Ladilla Rusa o el tribut a La Oreja de Van Gogh. La directora del White Summer, Vanessa Llopart, assegura que segueixen consolidant-se com "un referent" d'oci familiar. El mercat d'estiu tanca després d'haver suspès una nit la programació, la del dimecres 14 d'agost, a causa del temporal que va afectar el Gironès i l'Empordà.

Després d'11 nits en actiu, el White Summer tanca la paradeta fins l'estiu vinent. Al llarg d'aquestes onze jornades, el mercat d'estiu ha rebut 29.230 persones que hi han anat per gaudir del mercat amb 70 marques i dissenyadors, la programació musical i també de lleure familiar.

En aquest sentit, els organitzadors recorden que el Happy Market ha estat un èxit per als més petits, on han tingut un espai exclusivament per a ells i ha estat dinamitzat per La Xarranca. En aquest espai hi havia inflables i tallers per pintar la cara a banda de l'escenari Magic Bindi amb espectacles per al públic infantil.

El White Summer ha organitzat cercaviles, acrobàcies aèries, espectacles de llum i tres actuacions diàries de circ. Pel que fa a la programació musical, la 12a edició del mercat ha programat Vicco, Julieta i Fam 21, Mag Lari i el tribut a La Oreja de Van Gogh. El White Summer ha tancat amb una festa holi aquest dijous.