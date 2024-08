La Diverbeach farà un particular homenatge a l’havanera

Any rere any la Diverbeach s’ha convertit en un dels grans fenòmens de l’estiu a la Costa Brava. La gran festa de l’Orquestra Di-Versiones a Sant Antoni de Calonge va reunir més de 20.000 persones en la darrera edició i, divendres que ve, les xifres poden tornar a ser semblants. El xou començarà a partir de mitja tarda i tindrà tota mena de sorpreses. Una, però, ja la sabem: a més a més de la temàtica marinera, aquest any es farà una reverència especial a l’havanera.

«Hem convidat una sèrie de cantants dels grups mítics de la zona i versionarem a la nostra manera La vella Lola i El meu avi», explica Albert Fort, cantant de Di-Versiones, segur que la Diverbeach «és un bon lloc per homenatjar uns músics que, com nosaltres, trepitgen moltes festes majors». Per això, com va sent habitual en la festa «per excel·lència» d’aquesta banda calongina, enguany s’han preparat uns mocadors especials dels colors blanc i blau, i es convida el públic a vestir «de ratlles marineres». Això no treu, és clar, que les disfresses i accessoris divertits siguin benvinguts com sempre.

La Diverbeach va néixer en una guingueta i ja fa temps que ha esdevingut tot un fenomen de masses. L’alcalde de la vila, Jordi Soler, destaca, «a part de la diversió de saltar, ballar i el que convingui, el retorn econòmic pels comerços». L’Ajuntament ajuda a coordinar la festa amb una logística complicada: el mes d’agost el poble ja sol ser ple, així que és un dia «d’overbooking total», diu el batlle. Cal més policia, ambulàncies, busos llançadora... però tot plegat resulta en un acte inaugural de la Festa Major que veïns i turistes esperen tot l’any. «Sobretot la gent de fora ens ho pregunta per demanar-se vacances o fer reserves», assegura Fort.

Pel cantant del grup, és un dia de «catarsi col·lectiva de bon rotllo», d’aquells que «et guardes amb els col·legues, com Cap d’Any o Sant Joan». Per això, «Di-Versiones som el de menys, és la platja, els amics, passar-s’ho bé, disfressar-se i també la música». L’espectacle és gratuït, reflex d’un caràcter de festa major que ja és el de la banda. «Fem coses amb entrada, però mai farem pagar per la Diverbeach», afirmen. De cara a l’any que ve, el dels 20 anys de Di-Versiones, sí que pensen en un concert especial que seria amb taquilla.

Haver reunit més de 20.000 persones l’estiu passat genera expectatives per a divendres. Tot i que Fort creu haver arribat a «un topall», sí que espera entre 15.000 i 20.000 assistents a Sant Antoni. La foto, però, potser no serà tan espectacular, «perquè amb les llevantades hi ha més sorra i la platja és més gran». Sigui com sigui, les reserves als càmpings i apartaments per als propers dies, a més del feedback que reben a xarxes, fan pensar que «estarà a rebentar».

L’ambient familiar és un dels punts a favor del «bon rotllo» que tan Fort com l’alcalde destaquen de la Diverbeach. Tampoc acaba massa tard (cap a les 22h, «per poder anar a sopar després i recollir amb tranquil·litat», com explica Soler) i hi ha la consciència que la platja ha d’estar neta pels banyistes de l’endemà al matí.

El xou començarà vora les sis de la tarda amb una sessió del Dj Kharloss Selektah i l’Orquestra Di-Versiones pujarà al seu escenari més especial cap a les 19.30h. Mentrestant, Fort ja s’imagina els mocadors volant a la platja al so de les havaneres i la gent gaudint a la sorra de Sant Antoni.