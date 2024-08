Graindelavoix, una aposta musical molt consistent

Graindelavoix va oferir a Torroella un programa centrat en els textos que descriuen els laments del rei David per les també figures bíbliques de Jonathan i Absalom a través de les músiques de grans polifonistes com Pierre de la Rue, Thomas Tomkins, Josquin Desprez i Nicolas Gombert, entre altres.

Els integrants del grup vocal es van disposar al centre de la nau de l’església de Sant Genís en cercle il·luminats amb una corona de bombetes despullades que oferia el clima adient per a músiques de dolor. Björn Schmelzer, des de la direcció, va modelar els volums de les veus de forma minuciosa. Les entrades dels cantants van estar sempre a molt bon lloc. En polifonia vocal aquest és un aspecte important que cal cuidar i tots ho van fer d’una forma molt musical molt ajustada al joc polifònic de les composicions. Val a dir que la contenció i la claredat són molt notables en aquesta formació un tret, també, imprescindible per portar-les a bon port.

Tot i que els timbres de les veus agudes no eren especialment belles van tenir l’encert de crear una atmosfera sonora molt agradable i consistent. Les veus en aquest cas no han de ser exuberants, però potser en aquest registre agut quan la partitura reclama un gran volum sobtat la resposta va ser tècnicament poc acurada amb moments que resultaven desagradables perquè no s’ajustaven prou bé al context musical. Tot això és només una qüestió tècnica vocal mal resolta que sorprèn perquè el treball general és molt satisfactori. En aquest sentit, crec que tenen un calat vocal suficient, però falta camí per arribar a l’excel·lència. Graindelavoix no va ser un grup enlluernador, però van fer una molt bona feina que el públic va aplaudir amb generositat.

En la majoria de festivals no es pot tenir una programació exclusivament amb les estrelles del moment. No tindria sentit per la monotonia de les propostes i perquè no s’oferirien oportunitats a la resta de grups que mantenen un molt bon nivell i que també aporten aspectes nous a la interpretació. Torroella en aquest sentit ofereix un bon equilibri entre les formacions més consagrades i les que poden aportar elements a tenir molt en compte. El repertori escollit per la formació va ser un veritable regal per la grandíssima factura de les obres. Molt bona aposta!

