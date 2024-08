La Guitarra, un oasi pels amants del jazz al bell mig de la Costa Brava

Com si es tractés d’un pop up, el Jazz Club La Guitarra obre cada estiu la seva terrassa per regalar tant als locals com als visitants que passen els mesos de calor a la Costa Brava, una programació jazzística de qualitat, amb artistes de renom, la majoria dels quals «volen venir» a tocar a un local que, tot i trobar-se lluny de les grans ciutats, manté la mateixa essència de quan va obrir portes, el 1962, de la mà del pianista francès Jimmy Rena i la seva esposa Mano Rena.

Benjamin Leon Trio, Gili-Romaní Hot Jazz Quintet, Txell Sust, David Giorcelli o Emmanuel Pi DJob són alguns dels noms que ja han passat per la programació d’enguany, que va arrencar el passat 15 de juny i s’allargarà fins al pròxim 14 de setembre. El local rep aquest cap de setmana la visita del prestigiós trompetista de Nova Orleans Gregg Stafford. El músic nord-americà, líder de la Young Tuxedo Brass Band des de fa tres dècades, estarà acompanyat en aquesta doble sessió de concerts (avui i demà a les 22.30 h) pels gironins Sunset Rhythm Kings.

«Nosaltres, la veritat, és que estem encantats amb com està anant aquesta temporada», explica Josep Maria Garcia, actual propietari del local palafrugellenc, que recorda que fa tres anys, un cop passat el pitjor moment de la pandèmia, van apostar per reestructurar la programació i traslladar l’escenari a l’exterior. «Abans celebràvem els concerts a l’interior, però aprofitant aquells moments de la Covid, vam decidir fer un pas endavant i anar a la terrassa» afegeix el també programador.

Sobre la programació, Garcia destaca que estan «apostant molt fort» per la gent jove així com pel talent nacional i també l’internacional, amb artistes que gaudeixen ja d’una reconeguda trajectòria dins l’escena. «Que vinguin a Palafrugell és realment un regal. Perquè són gent que té un cost important portar-la. Perquè Barcelona o a Madrid, per exemple, són capitals i òbviament hi ha més gent. Però, al final, per nosaltres és com un acte de resistència» postil·la el màxim responsable de l’històric club baix-empordanès, al mateix temps que reivindica que «des de fa uns quants anys, la gent vol venir a tocar aquí i això per a nosaltres és molt important».

Un públic rejovenit

Un dels aspectes dels quals més orgullós se sent Josep Maria Garcia és d’haver aconseguit formar «com una família», gràcies a un públic «molt fidel» que acudeix al Jazz Club La Guitarra estiu rere estiu i que és més intergeneracional del que es podria pensar. «Nosaltres teníem un públic objectiu, diguéssim, d’una edat elevada. No obstant això, estem notant que cada vegada hi ha més gent jove que ve a veure els concerts. Es nota que estem transmetent a les noves generacions l’amor pel jazz i això és bo perquè d’alguna manera, garantim el futur» apunta Garcia, que revela que una de les claus d’aquest rejoveniment es troba en les xarxes socials, atès que els atorga una major repercussió

El propietari també es mostra molt orgullós d’haver aconseguit fer una comunitat al voltant del local. «Hi ha gent que ens visita cada estiu. Per exemple, un senyor francès, que va venir expressament de la ciutat de Montauban, ens va visitar per veure un concert, va dormir per la zona i després va marxar. També hi ha famílies que vénen a passar les vacances aquí i com a mínim una nit passen per La Guitarra, o gent que puja expressament des de Barcelona. I això és molt bonic, perquè any rere any ens anem retrobant» assegura Garcia, que remarca que des de la direcció s’està treballant per consolidar el projecte i que en cap cas busquen fer diners: «això no és un negoci, cadascú té la seva feina».

Homenatge als fundadors

El gran esdeveniment que el club jazzístic acull cada estiu és la Nit Màgica de la Guitarra, una nit especial que enguany tindrà lloc el pròxim divendres 30 d’agost, i en la qual es retrà homenatge als dos fundadors del local.

La vetllada gaudirà de l’actuació d’una formació liderada per Ricard Gili (trompeta i veu) i Oriol Romaní (clarinet) en la qual també prendran part Dani Alonso (trombó i veu), Toni Gili (saxo tenor), Federico Mazzanti (piano), Albert Romaní (guitarra), Albert Martínez (contrabaix) i Xavi Hinojosa (bateria). «És una nit molt especial en la qual cada any fem rècord de públic» afirma Garcia, que recorda que l’any passat per aquest homenatge hi va passar «mitja Locomotora Negra».

Després de l’estiu

Josep Maria Garcia reconeix que, malgrat que sempre tenen públic, els mesos de tardor i d’hivern no els surt tan rendible obrir. «L’any passat vam provar de fer concert a l’interior durant la tardor, i la veritat és que vam omplir gairebé cada nit, però econòmicament no surten tant els números, perquè l’aforament és més reduït a dins» sosté.

Subscriu-te per seguir llegint