Més de 350 persones gaudeixen d’una nit de màgia i il·lusió a Santa Cristina d’Aro

Mans Màgiques del Món celebrava el passat 10 d’agost la 25a Nit d’Il·lusió, l’únic festival de màgia internacional que se celebra a Catalunya durant l’estiu. I, de nou, l’il·lusionista Xavier Sala Costa va coordinar, dirigir i presentar aquesta vetllada tan especial, que va acollir l’Espai Ridaura.

Més de 350 persones esperaven pacientment que comencés l’espectacle, quan, just a les 22.30 h, les cortines de l’escenari es van obrir per donar pas a l’espectacle. «És un orgull haver arribat a una fita tan important com són les 25 edicions, portant artistes de tant nivell. És un privilegi per Santa Cristina, la Costa Brava, Catalunya, per la màgia en si i per a mi mateix», assegurava el mag Xevi.

El mag Juan Colás va engegar motors amb un número creat per ell mateix, el qual va ser precedit per la transformista i cantant Sara Maya, una de les poques representants femenines del món de la màgia.

A més, enguany Xevi ha optat per portar a les Nits d’il·lusió una disciplina que no s’havia vist en cap de les 24 edicions passades: el mentalisme de Javier Botía, campió mundial de la disciplina. Seguidament, va ser el torn de Pepito, guanyador del Trofeu d’Or Robert Houdini. També repetia al festival Arno, un artista que, de nou, va deixar el públic de pedra.

La sorpresa final va arribar de la mà del gran Erix Logan acompanyat per una altra Sara Maya, que va oferir un espectacle que ha triomfat a Las Vegas de grans il·lusions i contorsions mai vistos aquí.

L’alcalde Josep Xifre, en nom de l’Ajuntament, va homenatjar Xevi amb una placa d’agraïment.