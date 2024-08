Les Kol·lontai: «Som de postura, i no de postureig»

Cantar pel canvi i per uns ideals. Per això van néixer el 2017 Les Kol·lontai i per això segueixen avui dempeus. Sílvia Comes, Meritxell Gené i Ivette Nadal integren una banda que prepara per a la tardor l’àlbum Germanes de frontera i dimarts el presentarà en primícia als Jardins de l’Església d’El Port de la Selva. Serà dins el Perifèria Cultural i, com és habitual en aquest cicle que duu música i gastronomia als extrems dels Països Catalans, el concert estarà maridat «amb un tast de vins de productors de la zona».

El grup pren el nom de la revolucionària russa Aleksandra Kol·lontai, primera dona ministra i ambaixadora de la història universal, i tot i haver fet diverses actuacions des de la seva fundació, el seu únic treball com a conjunt, Cançons Violeta, data del 2018. Llavors, Montse Castellà encara en formava part. Enguany van estrenar els nous temes en directe el gener, al Barnasants, però llavors tot just sortien del forn i no s’havia fet la feina de producció que ara estan aterrant: del seu habitual format de guitarra i veu passen a un «so renovat» amb banda. «Volem continuar reivindicant i donar aquesta nova sonoritat que no deixarà indiferent», asseguren.

En les cançons parlen del propi cos, la identitat, maternitat, menstruació o intersexualitat a través dels poemes i obres d’autores plurals d’aquí (elles tres incloses) i d’allà. Helena Alvarado (coneguda pel pseudònim Nora Albert), Anna Dodas, Maria Mercè Marçal, Marta Pessarrodona, però també Frida Kahlo, Audre Lorde, Alda Merini o A. Barbin. «Vam començar amb el nostre referent principal, Kol·lontai, i a partir d’aquí totes hem aportat noms», expliquen.

«De fet, Germanes de frontera respira això, que el que diem gràcies a la poesia és un discurs més universal, perquè al món hi ha dones patint brutalment», subratllen. Ara celebren que hi hagi molta més presència femenina que el 2017, però «malauradament, el patiment no canvia, i encara hem de continuar lluitant». Reivindiquen que fer-ho des de la poesia, que mai han abandonat, les distingeix. «Potser», diuen, «és perquè no som tan joves i tenim més experiència en lletres i pensament, i som una altra generació que representa molt bé la cançó feta per dones».

El cicle de Perifèria Cultural és una oportunitat per a elles en un moment que «a nivell de concerts, tal com està tot, no és fàcil. És un panorama molt precari». En aquest sentit, defensen que una de les claus és que «no es valora la dona creadora. Sí que es valora la dona intèrpret, totes ho fem, però no se sap estimar la creadora, mentre la figura masculina del creador sempre ha estat al mateix lloc». Aquest clam és al cor de Les Kol·lontai, que són «més de postura que de postureig».

La millor escenografia

Al concert i a la música, busquen una expressió que sigui «autèntica, nua, encara que musicalment ara li donem aquest cos amb la banda». Un missatge «clar» i sense disfresses. Perquè les cançons són importants, però també, «ja que tenim altaveu, recordar figures com l’Anna Dodas, que va tenir una mort dura i cruel». Assassinada massa jove, en un bosc de Montpeller, amb l’amiga Gemma Argemí, i deixant un prometedor llegat poètic, i premonitori. «Cantant aquests versos t’esborrones i remous de dalt a baix, i volem que la gent conegui les veus de les dones que ens han precedit». Demanen, això sí, que «a vegades» els agradaria rebre una mica «l’input de les poetes», amb qui senten un agraïment que no saben si és recíproc.

Les Kol·lontai fan cançó d’autor amb un missatge convençut on la llengua vol ser una «eina» molt curada: «no la diem de qualsevol manera, valorem el seu preciosisme i precisió en si». Al concert del gener també van cuidar l’escenografia, amb cartells que mostraven un SATISFYER o una copa menstrual. «En aquell moment vam tenir poc temps per plantejar-ho tot. S’havien de fer cançons, un repertori nou que va sortir bonic i inspirat i per això el vam gravar, fotografies i triar una estètica... ara no sabem que és el que penjarà!», expliquen. De totes maneres, «el factor estètic és secundari, i posem les energies en el disc». Ho tenen clar: «la millor escenografia som nosaltres mateixes, amb les guitarres i les veus».

Subscriu-te per seguir llegint