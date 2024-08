L'Ésdansa de les Preses comença amb un concert sota les estrelles a l'ermita de Sant Miquel del Corb

El festival Ésdansa de les Preses comença aquest dilluns al vespre la 42a edició amb una xerrada sobre els campaners i la importància de les campanes i un concert a l'ermita de Sant Miquel del Corb amb el duet Alosa. La programació d'enguany compta amb un itinerari amb les festes populars que són Patrimoni Immaterial d'Andorra, com ara la baixada de falles o un espectacle amb coreografies tradicionals que festegen les festes de l'ós, una antiga divinitat. A més, el festival recrearà el carnaval d'Oruro amb la companyia Ballet Folklórico Manuel Acosta de Bolívia. Es tracta d'una celebració molt important que es fa en aquesta ciutat boliviana i que està reconeguda com a Patrimoni Immaterial de la Humanitat per la UNESCO.