Maluks i el difícil camí de fer música feminista (i en valencià)

No te'n vas es proclama com una cançó d'amor, però també com a metàfora sonora d'alguna cosa que s'acaba però que, d'una certa forma, cerca continuar romanent en la memòria. És la cançó amb la qual s'acomiada el grup de música Maluks. Creat fa ja gairebé cinc anys en el barri de Benimaclet -i amb una proposta de música en valencià, feminista i combativa, barrejant reggaeton, dancehall, i cúmbia-, Laura Honrubia, Maria Deltell i Marina Bolea, van deixar els escenaris com a grup en el Rabolagartija Festival de Villena. "Nosaltres ens n'anem, però les cançons seguiran sempre, així que Maluks se'n va, però No te'n vas", expliquen.

Cinc anys donen per a molt. "Per a totes ha estat un aprenentatge, tenir un grup i a més, lidiar amb nosaltres mateixes i la resta de la nostra vida", explica la DJ del grup, Maria Deltell. Maluks es constituïa com a grup des de zero, i això també va ser tot un repte. "No teníem ni idea de com començar un grup de música", recorden. Pel que aquest repte ha significat "trencar el sostre de pensaments sobre no poder fer alguna cosa".

El grup ha demostrat al llarg de tot aquest temps que malgrat les dificultats sí que es podien fer coses. Per a elles, "ha estat un viatge molt emocionant i important que ens marcarà a totes individualment", i afegeixen que se'n poden anar "amb el cap ben alt havent complert un somni per a totes i estant orgulloses". En poc temps, subratllen, han fet moltes coses que els costava imaginar com arribar a cantar en el Rototom l'any passat, i haver "defensat un projecte en valencià, feminista, amb tots els valors que defensem, introduint estils que no es treballaven tant en el sector i podent obrir un camí nou per a les dones en els escenaris".

El final de la gira està ple de gent que canta i balla les cançons i acompanya al grup en el seu comiat. "Recordarem això tota la vida, el difícil i el bonic que ha estat", finalitzen.

Un camí difícil

El recorregut musical que ha travessat Maluks no ha estat fàcil. Com a dones dins de la indústria musical i del panorama valencià relaten haver tingut molts obstacles. Per exemple, a l'hora de programar-les en els festivals de música. Com explica el mateix grup, han sentit que per als festivals era rellevant tenir grups de dones, així com elles mateixes consideren important que cada vegada hi hagi "més grups de dones, tècniques, empoderades damunt dels escenaris", però se'ls hi acabava programant, en moltes ocasions en "horaris i condicions laborals molt dolentes".

"És la precarietat que rebem pel simple fet de ser un grup de dones, quan ja teníem el nostre propi públic, nom i repercussió", argumenten, ja que tocar en determinades hores com les cinc de la tarda o les cinc del matí són en certa manera "hores invisibles en les quals al públic li costa més ser present".

En aquest sentit, la responsabilitat recau en les persones que programen els horaris en els festivals. Maluks assenyala que realment, "no costa res donar-li l'oportunitat a grups emergents o a grups de dones d'actuar en un horari central per a poder-se visibilitzar".

A això és li suma la precarietat laboral que els travessa a elles i a "més grups" i que no els ha permès dedicar-li el temps que els hagués agradat al projecte musical. "Compaginar la nostra vida, el nostre treball i la música és molt difícil" i lamenten que "la precarietat laboral dins del món musical fa que no se'ns doni l'oportunitat de créixer i visualitzar-nos més grans, això acaba consumint-nos fins al punt de no poder donar més de nosaltres".

Capçaleres masculinitzades

És cert que amb el temps ha augmentat el nombre de grups de dones que apareixen en les cartelleres dels festivals de música, però encara així "encara hi ha discriminació, el nombre de dones que omplen les programacions dels festivals continua sent reduït", expressen.

A més, sumat a l'anterior, Maluks no ha sentit que se'ls hagi valorat prou. "A vegades ens han volgut per a complir el contingent en els cartells, per la paritat, però no pel que som i, en realitat portem un treball molt gran darrere que no s'ha tingut en compte", conclouen.

Un públic agraït

Des que van anunciar el seu comiat, han recorregut amb la seva música diverses localitats dins i fora del territori valencià, arribant a actuar en pobles en els quals era la "primera vegada que es programava un concert en valencià".

"Quan toques al País Valencià el que sentim és agraïment total i sobretot als pobles en els quals no sol programar-se música en aquesta llengua", expliquen les components del grup.

Calidesa, agraïment i proximitat. "La gent sempre balla encara que no se sàpiga les cançons" i fins i tot algunes s'acosten al final dels concerts per a mostrar el seu suport al grup. "A poc a poc hem anat teixint una xarxa molt guai, coneixent a molta gent bonica que ens ha seguit, acompanyat i que ha cregut en el projecte", conclouen.