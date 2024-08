Porta Ferrada tanca la 62a edició amb més de 56.000 assistents i un 87% d'ocupació

El festival de la Porta Ferrada tancarà demà la 62a edició amb 56.450 espectadors i una ocupació mitjana del 87%. Després de gairebé dos mesos d'activitat amb una cinquantena de concerts repartits en set escenaris, el certamen s'acomiada aquest dimarts en petit comitè, al monestir, amb l'actuació del violoncel·lista Miklos Pereny, deixeble de Pau Casals, que servirà també com a colofó del cicle Solo Bach, dedicat a l'obra per a instrument solista de Bach.

Amb aquestes xifres d'espectadors, el festival d'estiu més veterà del país consolida el volum d'assistència dels darrers anys, multiplicant per cinc el públic de fa una dècada. La clau és el canvi del model de gestió, fruit d'un concurs públic per externalitzar-la i que fa que ara l'Ajuntament de Sant Feliu vagi de bracet amb la promotora barcelonina The Project, que acaba contracte aquest any.

Amb els espectacles d'humor del Salat, el festival va encetar a principis de juliol una programació que ha recuperat l'Espai Port com un dels escenaris principals i ha deixat el Guíxols Arena per a les cites més massives, reunint més de 5.000 espectadors per a veure Hombres G i Robe i 3.200 als recitals d'Amaral i Tom Jones.

El recinte de Vilartagues havia d'acollir també aquest dilluns l'actuació del suec José González, que fa unes setmanes va cancel·lar la seva gira per un problema familiar. També va caure del cartell un dels noms afegits a darrera hora, el d'Umberto Tozzi, en aquest cas per canvis en l'agenda de producció de l'artista italià.

També s'han programat concerts al Teatre Auditori Municipal, la sala Las Vegas, al carrer i al monestir, que també acull una exposició del fotògraf Francesc Fàbregas fins a finals de mes.

Des de l'organització destaquen la diversitat de propostes, que va des de la dansa contemporània de la companyia Nacho Duato i el jazz de Gregory Porter al pop, el rock o el heavy de Gene Simmons, baixista i vocalista de Kiss.

Un ventall ampli, asseguren, ha fet que el festival «no hagi estat només un èxit artístic, sinó que també ha tingut un fort impacte econòmic en la regió». «Amb una ocupació hotelera del 90% durant els dies del festival, el comerç local i els establiments de restauració també han experimentat un augment significatiu de clients, contribuint a la dinamització econòmica del territori», apunten des del certamen.