El periodista Josep Lluís Micó serà nomenat nou director de 'Regió7'

El periodista Josep Lluís Micó, amb àmplia experiència en la premsa local i regional i especialista en comunicació digital, assumirà el pròxim dia 2 de setembre la direcció de Regió7 en substitució de Marc Marcè, que ha ostentat el càrrec durant els darrers 18 anys. El fins ara director continuarà dins de l’equip de l’empresa.

Josep Lluís Micó (La Font de la Figuera, 1974), va iniciar la seva carrera periodística a Levante-EMV el 1997, i des de llavors no ha deixat d’estar vinculat a Prensa Ibérica, grup editor de Regió7. Doctor per la Universitat Politècnica de València i catedràtic de la Universitat Ramon Llull, ha estat gestor acadèmic com a degà i director de departament.

Després de ser cap de Societat del Diari de Girona, va liderar projectes de recerca i innovació, tant nacionals com internacionals, en col·laboració amb gegants digitals com Meta o Google. Micó ha obtingut nombrosos premis en les àrees del periodisme i l’assagisme. També ha format part del comitè d'experts designat per seleccionar els candidats a presidir RTVE i del consell d'administració de l'Agència Catalana de Notícies. A més, ha estat patró del Consell de la Informació de Catalunya.

Fins ara, era analista de tecnologia i tendències a les principals corporacions i grups de comunicació de l’Estat, com Prensa Ibérica, RTVE o Godó. És autor d'una vintena de llibres i aquest any ha estat escollit per dirigir el grup de Periodisme i Nous Mitjans de l’Asociación Española de Investigación de la Comunicación (AE-IC).

Micó s’incorpora a Regió7 amb la missió d’aprofundir en l’evolució digital de la capçalera conservant els valors del periodisme local que han convertit Regió7 en líder del territori i preservant sempre el seu arrelament a la Catalunya central. El nou responsable té també l’encàrrec de crear una redacció compartida en català de Prensa Ibérica per dotar de continguts periodístics els mitjans del grup a Catalunya: El Periódico de Catalunya, Regió7, Diari de Girona i el setmanari Empordà. L’objectiu de la iniciativa, pionera al territori, és consolidar el lideratge d'aquestes capçaleres als seus respectius mercats i el de Prensa Ibérica al conjunt de Catalunya.

Marc Marcè (Manresa, 1963), vinculat a Regió7 des de 1984, nomenat subdirector el 1995 i director des del 2006. En la nova etapa es mantindrà com a membre de l’equip del diari, on continuarà elaborant continguts periodístics i articles d’opinió. També seguirà sent membre del consell assessor.

El relleu es produeix en un moment en què Regió7 ha consolidat els 50.000 lectors diaris diferents en l’edició digital i manté una audiència de més de 22.000 lectors diaris en l’edició de paper, xifres que li permeten gaudir d’un lideratge indiscutit en els dos suports a la Catalunya central.