Sant Feliu de Guíxols encarregarà la gestió del Festival de la Porta Ferrada de tres anys per 10,5 milions

L'Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols ha començat els tràmits per licitar la gestió del Festival de la Porta Ferrada per als propers tres anys per un valor de 10,5 milions d'euros. Així s'ha aprovat aquest dimarts en un plenari urgent, en què el consistori ha tirat endavant l'estudi de viabilitat econòmica.

El govern local ha anunciat que no podia donar més detalls sobre el plec de condicions fins que no sigui públic, però des de l'oposició han reclamat que es facin canvis substancials. Els tres grups (Junts, ERC i Guíxols en Comú) han criticat l'actual gestió i la manca de transparència. L'alcalde, Carles Motas, ha defensat el model vigent amb "l'evolució estratosfèrica" del festival en l'última dècada.