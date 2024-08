Figueres reivindica amb una exposició l’escriptora i poetessa Montserrat Vayreda

El vers «somio obrir camins entenedors» forma part de l’Autoretrat que va dedicar-se l’escriptora i poetessa empordanesa Montserrat Vayreda. Cent anys després del seu naixement i divuit després que morís el 2006, la seva ciutat, Figueres, la reivindica amb una exposició itinerant que pren el títol de la seva poesia.

La mostra, inaugurada avui a la capital de l’Alt Empordà, podrà veure’s fins al 21 de setembre a la Biblioteca Fages de Climent. Consta d’un total de sis plafons que desgranen la vida d’una autora cabdal i que, amb motiu de l’any que se li dedica, anirà passant pels diferents racons del territori català. Així, la de Figueres serà només la primera parada d’una exposició comissariada per Anna Maria Velaz.

Una visió poètica i de país

Vayreda, com va escriure al poema Autoretrat, ja mencionat, era partidària d’una escriptura clara, «entenedora», sense recargolar-se. Els plafons volen explicar també així la seva biografia i ho fan partint sempre del fil conductor de «la seva veu poètica fresca i diàfana».

Un dels punts que es tracta és el compromís que tenia la figuerenca amb la seva terra, l’Empordà, «terra de sol i vent», però també amb la dels seus avantpassats, una «terra de fèrtils collites», La Garrotxa. Igualment, hi ha referències a les arts clàssiques i Empúries o a aquells sentiments inalterables que la poesia sempre ha provat de copsar: «l’amor, l’amistat, el sentit de la vida amb els seus misteris i les seves certituds».

Aquest interès per les arrels s’acompanya, en la mostra, amb diferents imatges d’aquells indrets importants en la vida de Vayreda. Són llocs com el Noguer, l’Antiga o la Mare de Déu del Mont. També retrats d’ella mateixa, d’amics i familiars, així com de llibres o reconeixements públics que va rebre.

L’objectiu, diuen, és recordar (o descobrir per primera vegada) la vida i l’obra de Montserrat Vayreda, tot resseguint la seva poesia sincera i, sobretot, essencial.