Una missa per la pau, la de trobar-se a un mateix per pacificar l’esperit i, de passada, un bocí de món, tancarà aquest dijous el Festival de Música Torroella de Montgrí. Després de disset concerts des del 2 d’agost, la 44a edició del certamen culminarà amb l’estrena absoluta a l’església de Sant Genís de la Missa Custoditus ab ira mundi del compositor Ramon Humet, una peça encarregada pel mateix festival i inspirada en el lema que l’acompanya des del 2022, «A recer de la fúria del món».

«Buscar recer no és evadir-se i fugir, és trobar-se a un mateix. Tots busquem la pau, l’anhel de pau és el que ens uneix, fins i tot entre enemics, per això la pau comença dins de cadascú», assegura el compositor, satisfet perquè la partitura està «en les millors mans»: les de l’ensemble O Vos Omnes dirigit per Xavier Pastrana, amb qui aquesta setmana ha ultimat els assajos des de Reus i amb qui ja havia treballat prèviament. «Són un cor d’elit, de referència internacional» gràcies a la «pulcritud i el treball de marqueteria fina del director», remarca.

Després d’escriure diverses obres corals per a diferents formats i explorar les peces breus del gènere sacre com una salve per a l’Escolania de Montserrat i uns ofertoris, Humet estrena ara una obra de gran format amb textura polifònica, la seva primera missa, que busca, «amb un espai generós, de mitja hora, crear les condicions propícies per al recolliment interior, encara que el soroll del món faci que això costi».

L’obra, que està escrita per a sis veus, s’emmiralla en les misses polifòniques renaixentistes. «Fins ara havia evitat deliberadament la textura polifònica per a afavorir la recerca d’harmonies verticals que enllacen de manera més directa amb el transcendent, la missa, en canvi, està pensada en horitzontal, amb contrapunts melòdics, des d’una perspectiva més mundana», apunta l’autor, que a l’hora de compondre ha tingut en compte la densitat polifònica i l’ús dels recursos d’autors com Tomás Luis de Victoria, Cristóbal de Morales, Giovanni Pierluigi da Palestrina, Orlando di Lasso i William Byrd.

De fet, en la primera part del concert, el grup interpretarà el motet Ascendens Christus in altum i la Missa Ascendens Christus in altum del compositor renaixentista Tomás Luis de Victoria, una de les fonts d’inspiració d’Humet.

Des que va rebre l’encàrrec de Torroella a la primavera, ha viscut un procés d’escriptura «molt intens, de dedicació exclusiva, amb la peça 24 hores al cap, també en somnis».

«Em despertava de nit somniant el Kyrie, l’inici de la missa. N’he arribat a escriure vuit, n’he desestimat set abans d’arribar al definitiu, perquè és un text simple, però molt piadós i això ho complica tot: el text diu poques coses, però molt intenses i la música ha d’estar a l’altura», explica el compositor, convençut que «cal tenir els papers sempre a punt, per si la idea arriba a les 3 de la matinada».

Ramon Humet avança que «el procés ha sigut tan maco» i «han aparegut tantes idees», que té ganes d’escriure una segona missa. «Amb aquesta havia de lluitar contra la novetat, descobrir un terreny nou. Ara ja el conec i he apuntat tantes idees que m’agradaria desenvolupar-les en una altra missa», assegura.