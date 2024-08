El poder de la música... i el d’Erika Baikoff

Erika Baikoff, soprano. Julius Drake, piano. Schubertíada de Vilabertran.

Die Macht der Musik (El poder de la música) és el títol de la cançó de Franz Liszt que Erika Baikoff va defensar a la Schubertíada, entre moltes altres, d’una forma admirable. El recital contenia veritables esculls sobretot perquè cada compositor implicava un estil molt diferent. Per aquesta soprano russo-americana que s’està fent un lloc important en la lírica no hi ha obstacles per rubricar un concert d’alt voltatge. Això sobretot perquè la seva veu, amb poders dramàtics importants, li assegura una molt bona carrera però també per un timbre de quan qualitat i una tècnica que ja s’apropa al de grans sopranos i que de ben segur anirà depurant.

De ben segur, que aquesta veu es va trobar més a lloc en el segon bloc amb les meravelloses peces de Dvořák, Liszt i Txaikovski perquè l’envergadura lírica li permetia un gran lluïment i també perquè és una música menys reposada. De Baikoff m’agrada moltíssim la coherència que té en tot moment per resoldre cada cançó sense perdre en cap moment el servei que li ha de prestar i poder-ne tenir un perfil complet i tot això ho fa amb naturalitat mentre la laboriositat del treball vocal és intens i molt compromès. Veritablement és una artista que emociona i que se la juga dalt de l’escenari amb una entrega de gran calat. Amb tot això, no cal dir que l’expressivitat musical és tota una sort d’orfebreria continguda que sempre està a lloc.

Durant el primer bloc, sobretot amb les obres de Schubert, va haver de desplegar i fer un esforç de contenció i malgrat això no va semblar que afectés els perfils sempre ponderats del melodisme schubertià. En aquest espai va demostrar una gran intel·ligència per adaptar la seva gran veu i va reportar encertadament aquestes músiques que podrien semblar simples i que no ho són gens. Potser en alguns moments, pocs, el vibrato era excessiu i alguns atacs abruptes. Segurament el que encara es podria millorar en el registre agut, ja que alguna sonoritat encara resulta massa punxant en aquest context. De fet, diria que els aguts els podria arrodonir; no tots i en tot lloc perquè hi ha espais que reclamen una sonoritat més metàl·lica.

Tot això, no crec que passi desapercebut pels coneixedors dels ressorts de la veu però de la mateixa manera diria que és evident que Baikoff ja domina un art que està forjant amb un gran treball i que anirà perfeccionant. Si segueix aquesta línia s’ha de convertir en una grandíssima soprano.

Subscriu-te per seguir llegint