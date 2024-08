El dispositiu de seguretat de l’Acústica tindrà més agents i no inclourà càmeres

El dispositiu de seguretat del festival Acústica incrementarà el nombre d'efectius de l'any passat i descarta l'ús de càmeres intel·ligents per controlar l'accés a la Rambla, limitat a 10.655 assistents.

L'Ajuntament de Figueres ja té enllestit el dispositiu especial de seguretat i neteja pel festival, que dijous vinent arrenca la 21a edició i s'allargarà diumenge amb artistes com Chanel, Mushkaa o The Tyets com a caps de cartell. En total, el dispositiu estarà format per 190 efectius entre agents de la Guàrdia Urbana i Mossos d'Esquadra, Protecció Civil, seguretat privada i servei de neteja viària, que estaran presents en els tres escenaris.

Si l'any passat hi havia 158 efectius dedicats a la seguretat, enguany seran 176: 32 agents de la Guàrdia Urbana, 39 Mossos d'Esquadra i una quinzena de voluntaris de Protecció Civil, als quals s'afegeixen les 90 persones de seguretat privada contractades pel festival. D'aquests, 57 es dedicaran a la seguretat i 33 específicament al control d'accés.

El pla de seguretat de l'any passat incloïa per primera vegada 21 càmeres intel·ligents per controlar l'aforament de l'escenari principal. Aquest any, però, no s'instal·laran aquestes càmeres i, quan s'arribi al màxim de la capacitat prevista, 10.655 espectadors, els vigilants i els controladors de les deu entrades de la Rambla impediran que accedeixi més gent al recinte.

Els veïns i els hostes dels hotels de la Rambla podran accedir-hi des dels punts de control dels carrers Lasauca i Pujada del Castell.

D'altra banda, 14 treballadors de Fisersa s'ocuparan del servei de neteja viària durant els quatre dies del certamen.

A més, el festival ha dissenyat una zona per a persones amb mobilitat reduïda en cada zona de concerts. A la Rambla hi haurà una plataforma lateral esquerra (accés pel carrer Vilafant i pel carrer Lasauca); i també n'hi haurà a la plaça Catalunya i a la plaça de la Palmera, accedint-hi pel lateral de l'escenari.

Pel que fa al Punt Lila, es mantindrà a la plaça Doctor Ernest Vila i estarà obert les tres nits del festival: el dijous de 10 de la nit a 4 de la matinada i divendres i dissabte de 10 a 5.

A conseqüència del festival, el mercat de la fruita i la verdura dels dijous i dissabtes a la plaça Catalunya es traslladarà al carrer Castelló i l'aparcament i la circulació de vehicles estaran prohibits en els espais dels tres escenaris i el seu entorn en diferents dates.