Havaneres i gresca a la Diverbeach

L’estiu a la Costa Brava comença, oficiosament, amb les havaneres de Calella i s’acaba amb l’apoteòsica Diverbeach que l’Orquestra Di-Versiones es va treure del no-res, i del barret, fa deu anys a Sant Antoni. I aquest any, en la versió més esbojarrada de la història, els dos conceptes, havanera i gresca marinera, es van donar la mà en una altra tarda/vespre multitudinari. Veure Port Bo, Arjau, Neus Mar i Francesc Sánchez Carcassés versionant La bella Lola i El meu avi amb els Di-Versiones davant les aproximadament 25.000 persones que van col·lapsar Sant Antoni va ser l’experiència de l’estiu, deixint-se de postes de sol al mig del mar, de cales amb encant o de tiberis inoblidables.

A quarts de nou del matí el passeig de Sant Antoni ja bullia d’activitat, amb gent corrent amunt i avall i els operaris acabant de muntar l’escenari i tot l’operatiu. Allà també hi havia Albert Fort, el cantant de Di-Versiones, traslladant uns blocs de formigó. Per coses com aquesta són un grup i una festa especial. S’imaginen qualsevol diva de les que avui ho peten a les xarxes matinant per supervisar que tot estigui a punt per l’actuació?

Unes hores més tard, i ja amb la platja arrebossada de gent, grans, petits, mitjans, tots vestits de mariner, i disposats a donar-ho tot, la Diverbeach va complir les expectatives i va culminar a quarts de deu de la nit amb un petit castell de focs artificials en el moment més apoteòsic de la nit.

I tot plegat sense anuncis, sense promocions a la ràdio o a la televisió, i només amb l’incondicional suport dels seus milers de fans, que han fet d’una anècdota la festa més imprescindible de l’estiu a la Costa Brava.