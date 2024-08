La impecable estrena de la Missa Custoditus ab ira mundi de Ramon Humet clou el Festival de Torroella de Montgrí

L'estrena de la Missa Custoditus ab ira mundi de Ramon Humet, interpretada pel grup vocal Ensemble O Vos Omnes dirigit per Xavier Pastrana, ha tancat la 44a edició del Festival de Torroella de Montgrí. Ho ha fet des de l'església de Sant Genís amb un concert intimista i d'excel·lència vocal, que ha captivat el públic. La peça és un encàrrec del festival i s'inspira, precisament, en el seu lema: A recer de la fúria del món. "La pandèmia ens va fer reflexionar com volia ser el festival i és aquest recer per gaudir de la música amb calma en un món que va tant accelerat", ha explicat la directora del festival, Montse Faura, que ha dit que d'aquí va sorgir l'encàrrec de "fer una missa que tingués com a eix principal la pau i la tranquil·litat".

L'església de Sant Genís de Torroella de Montgrí s'ha omplert aquest dijous a la nit coincidint amb l'estrena de la Missa Custoditus ab ira mundi de Ramon Humet. Amb una posada en escena intimista, il·luminada només la zona on s'ha situat el cor i amb el públic encerclant-los en la penombra, la primera interpretació de la peça ha brillat per l'excel·lència vocal del cor, la seva direcció, així com la partitura elaborada minuciosament pel compositor barceloní. Un còctel impecable que ha emmudit els presents.

L'obra que, segons ha explicat el mateix Humet, "s'emmiralla en les misses polifòniques dels grans mestres del Renaixement com Tomás Luis de Victoria, Giovanni Pierluigi da Palestrina, William Byrd o Cristóbal de Morales", adoptant l'estructura tradicional de la missa catòlica en cinc moviments, així com el seu text llatí.

Escrita per a sis veus, la missa d'aproximadament mitja hora de durada que s'ha estrenat aquest dijous a Torroella "anhela l'ideal de construir un món on regni la pau", ha dit el compositor, que també ha explicat que ha dedicat "tota la vida a escriure-la". I és que Humet diu que ha estat "una sèrie de mesos escrivint-la, però la missa és fruit de tota l'experiència".

A més, el compositor ha elogiat la interpretació que n'ha fet l'Ensemble O Vos Omnes. Fundat el 2011 pel director i compositor Xavier Pastrana, el cor s'ha consolidat com un dels grups vocals de música antiga de més projecció de Catalunya. I a Torroella, hi ha ofert un "doble concert", perquè la primera mitja hora el grup ha interpretat el motet Ascendens Christus in altum i la Missa Ascendens Christus in altum del compositor renaixentista Tomás Luis de Victoria. Després d'una pausa de poc més de cinc minuts, el públic ha pogut gaudir de l'estrena.

La Missa Custoditus ab ira mundi no és la primera obra d'Humet que s'estrena al Festival de Torroella. El 14 d'agost de 2008, l'església de Sant Genís va acollir l'estrena d'Un vent transparent, un encàrrec de la Fundació Caixa de Catalunya coproduït pel Festival de Torroella de Montgrí i l'Expo Saragossa 2008, que va interpretar l'Orquesta de Cámara del Auditorio de Zaragoza - Grupo Enigma.

De fet, al llarg de la seva carrera, Ramon Humet ha estrenat obres a les principals sales de concerts Barcelona i Madrid, així com a diverses capitals d'Europa, Canadà i els Estats Units. El compositor ha rebut premis com l'Olivier Messiaen International Composition Prize i el XXIV Premi Reina Sofia de Composició, entre d'altres.

93% d'ocupació mitjana

La programació d'aquesta 44a edició del Festival de Torroella de Montgrí ha inclòs un total de 43 vetllades musicals (18 en el marc del Festival de Torroella, 19 en la programació del Fringe Torroella-L'Estartit i 6 en documentals musicals en la nova proposta In-Edit Empordà) que han reunit un total d'11.186 espectadors —3.000 més que l'edició de 2023—, amb una mitjana d'ocupació del 93,33%. A més, s'ha mantingut l'aposta per la música clàssica amb un 60% de presència de música barroca, un 30% de cant i donant protagonisme als tres compositors més interpretats en la història del Festival: Johann Sebastian Bach amb tres concerts, i Mozart i Vivaldi amb un monogràfic cada un.

La directora del Festival de Torroella de Montgrí, Montse Faura, s'ha mostrat contenta amb l'ocupació assegurant que "el festival s'ha consolidat un any més com un encert que atrau i fidelitza el públic, que alhora fa de prescriptor portant públic diferent del Festival". D'entre la programació n'han destacat espectacles com la recuperació plena després de la pandèmia dels concerts Singulars Torroella, que han penjat el cartell de localitats exhaurides; el retorn després de més de 30 anys del seu últim concert al Festival de l'Orquestra Simfònica de Barcelona i Nacional de Catalunya, que va inaugurar la 44a edició el 2 d'agost i que també va exhaurir les entrades; així com la representació de l'òpera de Purcell The Fairy Queen, la segona òpera que s'escenifica al Festival de Torroella després d'Apollo et Hyacinthus de Mozart, que es va representar en l'edició de 1991.

Un altre concert que va penjar el cartell d'entrades exhaurides ha estat el protagonitzat per la Freiburger Barockorchester amb l'intèrpret de fortepiano Kristian Bezuidenhout. I pel concert del Bach Collegium Japan es van haver d'ampliar l'aforament davant l'alta demanda d'entrades. La directora del Festival de Torroella també ha remarcat la importància de la integral dels quartets de corda de Xostakóvitx, així com la primera edició de l'In-Edit Empordà que amb sis documentals musicals projectats a l'Estartit i Torroella de Montgrí ha estat "un encertat complement a la programació del Festival".