Nous valors i llegendes

Gabriel Rollinson i Hartmut Höll - Schubertíada de Vilabertran

La Schubertíada de Vilabertran és una benedicció també perquè ja fa unes quantes edicions que va posar en marxa la seva escola consistent en les beques d’estudi amb concert inclòs. No és una acadèmia qualsevol perquè el professorat és estel·lar. Enguany els artistes becats -dic artistes perquè no són simples estudiants- han comptat amb la mestria del pianista Wolfgang Rieger i la soprano Christiane Iven, tot un luxe. I la veritat és que estan fent escola. No en va l’edició d’enguany l’ha protagonitzat una cantant becada l’edició anterior: la soprano bavaresa de només 23 anys Katja Maderer, que ja s’està fent un lloc destacat en la música.

Les beques no són per músics que apunten maneres, sinó per potenciar joves artistes per poder fer el salt als grans escenaris i en aquest sentit Vilabertran va en el bon camí. Mostra d’això ho és Gabriel Rollinson, un dels becaris Lied the future d’enguany, amb una veu extraordinària i portentosa de baríton, molt lírica i de timbre esmaltat.

El seu recital, centrat en Schubert i les cançons del gran compositor afroamericà William Grant Still, estava treballat amb delicadesa. Una línia de cant sòbria, de perfils heroics equilibrats amb tocs expansius quan així ho demanava la partitura són alguns dels ingredients del seu èxit.

Schubert reclamava contrapesar bé la veu i Still una major obertura. Rollinson va estar admirable en tots dos aspectes amb una musicalitat expressiva, amb dots teatrals ben administrats i sempre amb una gran bellesa tímbrica que segurament anirà guanyant terreny en els greus.

El gran domini del repertori li havia d’assegurar un molt bon resultat. Va aconseguir la preuada emoció que han de trobar i fer arribar tots els intèrprets. Les músiques de Still van ser un bàlsam i un descobriment important.

Rollinson ja ha gravat un àlbum amb aquestes músiques amb factura americana d’alt nivell compositiu. Caldrà aprofundir en les obres d’aquest compositor força desconegut en el nostre context.

En l’acompanyament no hi podria haver millor pianista que el mític Hartmut Höll. No és només per l’aura llegendària -Höll va ser acompanyant de Fischer-Dieskau-, sinó pel toc de gran pianista que el converteix en tota una sort de gran mestre. Ho va demostrar amb escreix durant el concert amb un domini total de l’ofici. Una gran aposta de nou talent i artista consagrat.

